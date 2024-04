Crysencio Summerville wordt beloond voor geweldig seizoen met Leeds United en mag individuele prijs in ontvangst nemen

is uitgeroepen tot ‘player of the season’ in de Engelse Championship (het tweede niveau). Bij Leeds United is de Nederlander een vaste waarde aan de linkerkant. Veertig wedstrijden met zeventien goals en acht assists, dat zijn de statistieken van de 22-jarige oud-ADO Den Haag-speler op het Britse eiland.

Leeds strijdt samen met Ipswich Town, Leicester City en Southampton om directe promotie naar de Premier League, waar het vorig seizoen nog aan het vechten was voor handhaving. Zonder succes, want de club uit Noord-Engeland eindigde als negentiende, wat rechtstreekse degradatie naar het tweede niveau betekende.

Samen met Sammie Szmodics van Blackburn Rovers en Kiernan Dewsbury-Hall van Leicester City was Summervillle genomineerd voor deze EFL Award. Dat Summerville benoemd werd tot speler van het seizoen viel niet bij iedereen goed in de smaak. Veel mensen hadden liever Szmodics gezien, die 24 doelpunten in 41 wedstrijden heeft gemaakt. Hij vecht met zijn Blackburn tegen degradatie naar de League One (derde niveau), maar zonder zijn prestaties was handhaving heel lastig geworden.

In het ‘Team of the Season’ van de Championship is Leeds ook de hofleverancier met liefst drie spelers. Summerville uiteraard, maar ook Ethan Ampadu en Georginio Rutter hebben een plek in dit team weten te bemachtigen. Er heerst ook veel kritiek op het feit dat Rutter is verkozen boven Stuart Armstrong (van Southampton) in het team. Rutter heeft namelijk zes doelpunten gemaakt als spits, en Armstrong twintig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interview na zege op Fortuna Sittard lijkt vertrek bij Feyenoord in te luiden

'Ik ben niet iemand die graag op de bank zit. Dat is het antwoord', zegt een speler van Feyenoord.