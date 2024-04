Toptransfer lonkt voor Nederlandse aanvaller: ‘Hij is buitengewoon goed. Hij gaat een stap maken’

is klaar voor de stap hogerop, zo vindt . De vleugelverdediger van Coventry City stond dit seizoen tegenover Summerville in de wedstrijd tegen Leeds United, en moest aan de bak. Van Ewijk weet zeker dat de voormalig Feyenoorder deze zomer een stap gaat maken.

“Die man is echt buitengewoon goed, dat is niet normaal. Hij is de beste vleugelaanvaller in het Championship”, begint de rechtsback in een uitgebreid interview tegenover Voetbal International. “Mensen beginnen eindelijk te zien hoe goed hij is. Hij staat in mijn topdrie van beste linksbuitens die ik ben tegengekomen en hij staat op nummer één”, gaat Van Ewijk verder.

“Hij laat zien dat hij een Premier League-speler is. Hij gaat een stap maken, dat kan niet anders. Dat moet hij aankunnen. Maar om tegen hem te staan, dat is een leuke uitdaging”, zegt de verdediger, die eveneens een verleden heeft bij Feyenoord. Van Ewijk maakte indruk met de manier waarop hij Summerville bespeelde.

De rechtsback analyseerde zijn directe tegenstander door middel van YouTube-video’s. “Ook al kan ik hem rustig houden, je weet dat hij aan één moment genoeg heeft om gelijk zo veel ruimte en dreiging te creëren.” Summerville werd maandag uitgeroepen tot ‘player of the season’ in de Championship. De aanvaller maakte dit seizoen in veertig wedstrijden al zeventien doelpunten namens Leeds United.

