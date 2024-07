‘Leeds krijgt aanbieding uit Premier League voor Summerville, akkoord nog ver weg’

West Ham United heeft een bod ingediend bij Leeds United voor , zo weet Fabrizio Romano. Toch lijkt het er volgens de transferexpert op dat een overstap naar de Premier League nog ver weg is voor de Nederlander.

Summerville maakte afgelopen seizoen een goede indruk voor Leeds United in de Championship. In alle competities kwam de buitenspeler 49 keer in actie voor the Whites. Daarin wist hij 21 keer te scoren en stelde hij 10 keer een medespeler in staat af te ronden. Dit goede spel is ook Premier League-club West Ham United niet ontgaan.

Volgens Romano hebben the Hammers een eerste aanbieding neergelegd bij Leeds. Toch is een transfer naar de Premier League niet heel waarschijnlijk. De Londenaren zouden ook al in gesprek zijn met Summerville, maar nog niet in de buurt zijn van een akkoord. Naar verluidt zou West Ham de Nederlander te duur vinden.

Mocht een overstap naar West Ham er niet van komen, staat Summerville ook nog op het lijstje bij AS Roma. De Romeinen geven echter de voorkeur aan Matías Soulé van Juventus. Alleen als die transfer niet lukt, zal de nummer zes van het afgelopen Serie A-seizoen doorschakelen naar de Nederlandse buitenspeler.

