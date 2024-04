'Memphis moet bij Atlético Madrid plaatsmaken voor Nederlandse sensatie'

Atlético Madrid heeft volgens Engelse en Spaanse media het oog laten vallen op . De 22-jarige buitenspeler maakt dit seizoen grote indruk in het Engelse Championship namens Leeds United, en zou in de Spaanse hoofdstad in beeld zijn om een mogelijk vertrek van op te vangen.

Memphis is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in stadion Metropolitano, aangezien hij in de winterstop van het seizoen 2022/23 overkwam van FC Barcelona. De 31-jarige Nederlander bewijst áls hij kan spelen wel degelijk zijn waarde voor de Rojiblancos, maar toch zou hij weleens aan zijn laatste maanden in Madrid bezig kunnen zijn. "Atlético zal aanvallende kwaliteit willen toevoegen aan de selectie, omdat spelers als Memphis, Álvaro Morata en Angel Correa aan het eind van het seizoen mogelijk gaan vertrekken", schrijft Football España althans. Het contract van Memphis loopt nog door tot medio 2025.

Mundo Deportivo meldt op zijn beurt op basis van Engelse bronnen dat Summerville op de radar van Atlético is verschenen. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord en ADO Den Haag kan dit seizoen bogen op uitstekende statistieken op het tweede Engelse profniveau: namens Leeds kwam hij tot dusverre tot zeventien competitiedoelpunten én acht assists. Daarmee is hij een belangrijke aanjager in de strijd om volgend seizoen terug te keren in de Premier League: met nog zes wedstrijden te spelen staat de club tweede, op een punt van de verrassende lijstaanvoerder Ipswich Town. Leicester City heeft echter een wedstrijd minder gespeeld en twee verliespunten minder.

Het wordt sowieso een interessante zomer voor Summerville, die bij Leeds nog vastligt tot medio 2026. Buiten Atlético zouden namelijk nóg twee clubs geïnteresseerd zijn die dit seizoen actief waren in de Champions League: Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen en FC Porto, momenteel de nummer drie van Portugal. Daarnaast zouden 'verschillende Engelse clubs' hem eveneens op de radar hebben; zo werd in januari al duidelijk dat Summerville er goed opstaat bij Liverpool. Destijds schreef de Liverpool Echo dat Leeds aan een prijskaartje van rond de 35 miljoen euro zou denken.

