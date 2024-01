'Klopp wil vierde Nederlander aan Liverpool-selectie toevoegen en hoort prijskaartje van 35 miljoen euro'

Liverpool-trainer Jürgen Klopp hoopt zijn selectie komende zomer uit te breiden met een vierde Nederlander. Volgens Engelse media hoopt de Duitser dat , en gezelschap gaan krijgen van , die dit seizoen indruk maakt in het Championship namens Leeds United.

Summerville speelde in de jeugdopleiding van achtereenvolgens Feyenoord, FC Dordrecht en ADO Den Haag. In 2020 toog hij naar Leeds, waar hij in eerste instantie aansloot bij de beloften. In september 2021 gunde toenmalig trainer Marcelo Bielsa hem zijn Premier League-debuut tegen Newcastle United. Uiteindelijk zou Summerville 34 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland spelen, waarin hij vier keer scoorde maar niet kon voorkomen dat Leeds afgelopen seizoen degradeerde naar het tweede niveau.

In het Championship staat er vooralsnog echter geen maat op de 22-jarige aanvaller. Summerville was in 23 wedstrijden al goed voor twaalf doelpunten en zes assists namens Leeds, dat na 26 speelronden op de vierde plaats van de ranglijst bivakkeert. De bovenste twee ploegen promoveren aan het eind van de rit rechtstreeks naar de Premier League, de nummers drie tot en met zes spelen de play-offs om het derde ticket voor de rijkste competitie van Europa.

Met zijn uitstekende spel in Leeds zou Summerville dus de aandacht van Liverpool hebben getrokken, al schrijft The Liverpool Echo dat de club daarbij concurrentie ondervindt van onder meer Newcastle United en Aston Villa. Liverpool zou willen toeslaan, 'vooral als Leeds er niet direct in slaagt terug te keren op het hoogste niveau. Op gezag van TEAMtalk meldt de lokale krant bovendien dat Leeds een prijskaartje van 30 miljoen pond (bijna 35 miljoen euro) om de nek van de Nederlander zou hebben gehangen.