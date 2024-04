Koeman rekent 'vooralsnog' op Oranje-duo: 'Te voorbarig om nu al een streep door hun naam te zetten'

Bondscoach Ronald Koeman zegt er 'vooralsnog' op te rekenen dat én tijdig herstellen van hun blessures en deel uit zullen maken van de selectie van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. Beide sterkhouders raakten afgelopen week geblesseerd en zullen de komende tijd niet in actie komen voor hun respectievelijke werkgevers FC Barcelona (De Jong) en Atlético Madrid (Memphis).

In gesprek met het Algemeen Dagblad toont de keuzeheer van Oranje zich voorzichtig optimistisch over het herstel van zijn twee onfortuinlijke sterkhouders. "Het is te voorbarig nu al een streep door hun naam te zetten", laat de zestigjarige trainer optekenen.

Artikel gaat verder onder video

Koeman wijst naar het recente verleden om zijn positieve verwachtingen kracht bij te zetten: "Memphis maakte dat al op het laatste WK mee", wijst hij op de kwetsuur die de aanvaller voor de start van het eindtoernooi in Qatar zo'n drie maanden van het veld hield. Op de eindronde kwam hij echter alle wedstrijden in actie en scoorde hij één keer, in de met 3-1 gewonnen achtste finale tegen de Verenigde Staten.

Ook De Jong hoeft zich geen zorgen te maken over zijn plek in de selectie, afgaande op de woorden van Koeman: "Frenkie is een speler die zijn belang allang bewezen heeft; hij zal er staan zodra hij fit is, en wij weten dan wat we aan hem hebben." Naar verwachting komt de middenvelder dit hele seizoen niet meer in actie voor Barcelona; maar zou hij vlak voordat Koeman zijn definitieve selectie (7 juni) moet indienen weer op het veld kunnen staan.

