John van den Heuvel richt zich na veroordeling Promes tot andere Nederlandse voetballer: 'Is dit nou zo'n goed voorbeeld?'

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de veroordeling van en richt zich daarbij specifiek tot een andere Nederlandse voetballer: . Die neemt het publiekelijk geen afstand van zijn voormalige teamgenoot bij het Nederlands elftal, maar Van den Heuvel vraagt zich af of hij daar verstandig aan doet.

De rechtbank besloot eerder op de woensdag dat Promes vanwege zijn aandeel bij het invoeren van twee partijen cocaïne voor zes jaar achter de tralies moet verdwijnen. De aanvaller van Spartak Moskou schitterde zelf, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, door afwezigheid. Hij blijft zitten waar hij zit: in Rusland, het land dat geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft, al verblijft hij momenteel op trainingskamp in Dubai. Omdat zijn vonnis nog niet bekrachtigd is en hij nog de mogelijkheid heeft in beroep te gaan, hoeft hij daar niet te vrezen voor een arrestatie zoals bijvoorbeeld Ridouan Taghi overkwam. Zodra Promes voet op Nederlandse bodem zet (of een ander land waarmee Nederland wél zo'n overeenkomst heeft), loopt hij het risico gearresteerd te worden om deze straf, plus een eerdere veroordeling van achttien maanden, uit te moeten zitten.

Artikel gaat verder onder video

Van den Heuvel toont zich niet verrast over de lengte van de straf van Promes in een video-item van zijn werkgever, De Telegraaf. Het OM had negen jaar geëist, het werd dus drie jaar minder. "Dat heeft vooral te maken met dat volgens de rechter in vergelijkbare zaken ook een straf van rond de zes jaar is opgelegd", legt de misdaadverslaggever uit. "De rechter vergelijkt dan een aantal zaken en komt dan tot dit oordeel. Zes jaar is nog niet een hele lichte straf natuurlijk." Ondanks het feit dat Promes voorlopig uit handen van Justitie lijkt te blijven, zal de buitenspeler wel degelijk last hebben van zijn veroordeling, stelt de journalist. Zo wordt hij ernstig beperkt in zijn bewegingsvrijheid om naar andere landen af te reizen. "En uiteindelijk is straks zijn contract afgelopen bij Spartak Moskou, dan is het de vraag wat er gaat gebeuren", zegt Van den Heuvel. De verbintenis van Promes loopt nog door tot komende zomer.

Memphis

Van den Heuvel zet vraagtekens bij het feit dat een aantal andere voetballers, waaronder Memphis, publiekelijk geen afstand hebben genomen van de nu voor de tweede keer veroordeelde Promes. "Je hoeft vriendschappen niet te verloochenen en als die twee goed met elkaar omgaan... Ik vind: je bent vriend in goede en slechte tijden, op het moment dat hij dit allemaal aan zijn broek heeft hangen hoef je niet meteen te zeggen: 'Ik gooi de deur dicht en ik wil niks meer met je te maken hebben'", begint hij zijn relaas. "Maar ik vind wel dat je dan voorzichtiger kunt zijn in je publieke uitingen, bijvoorbeeld op Instagram. Je hebt ook te maken met jonge fans, is dit nou allemaal wel zo'n goed voorbeeld? Ik denk het niet, en ik denk dat Memphis daar best wat voorzichtiger in zou kunnen zijn", stelt Van den Heuvel. Overigens heeft Mempis op het moment van schrijven al zijn posts op Instagram verwijderd.