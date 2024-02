Rechter veroordeelt Quincy Promes tot jarenlange gevangenisstraf voor drugssmokkel

De rechtbank in Amsterdam heeft voetballer woensdagmiddag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De voormalig Oranje-international stond terecht op verdenking van betrokkenheid bij het invoeren van een grote partij harddrugs. De aanvaller van Spartak Moskou was zelf opnieuw niet van de partij toen het vonnis voorgelezen werd.

Met zes jaar cel komt Promes er nog enigszins genadig vanaf. Het Openbaar Ministerie had namelijk negen jaar in de gevangenis geëist voor de buitenspeler. De rechtbank oordeelt dat Promes inderdaad schuldig is aan het invoeren van cocaïne, verdeeld over twee partijen zou het gaan om 1350 kilo die via de haven van Antwerpen vanuit Brazilië werd geïmporteerd. Eén van die partijen werd onderschept, waarna de recherche Promes op het spoor kwam.

Naast Promes stond ook zijn neef Marylio V. voor de feiten voor de rechter. Tegen hem was acht jaar cel geëist, maar ook hij werd door de rechter veroordeeld tot zes jaar cel. Promes werd in juni vorig jaar al veroordeeld in een andere strafzaak. Die draaide rond de mishandeling van zijn neef, op een familiefeest in Abcoude. Ook in deze zaak werd Promes schuldig bevonden en veroordeeld tot anderhalf jaar cel.

De speler blijft voorlopig echter buiten schot: Rusland, waar hij sinds de winter van 2021 opnieuw uitkomt voor Spartak, heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Zet de 50-voudig international voet op Nederlandse bodem of reist hij af naar een land waarmee Nederland wél een dergelijke overeenkomst heeft, dan loopt hij het risico gearresteerd te worden om zijn straf uit te zitten. Om te voorkomen dat hij in de toekomst alsnog moet brommen doet Promes naar verluidt al geruime tijd een poging de Russische nationaliteit te verkrijgen.