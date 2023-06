Quincy Promes veroordeeld tot gevangenisstraf van achttien maanden

Quincy Promes is maandagochtend veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. De rechtbank in Amsterdam vindt dat er genoeg bewijs is dat de 31-jarige aanvaller van Spartak Moskou zijn neef in de zomer van 2020 met een mes heeft neergestoken. Promes, die niet aanwezig was bij de uitspraak, gaat in beroep tegen het vonnis.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen Promes. De voormalig Oranje-international werd aanvankelijk vervolgd voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Tijdens het strafproces werd de aanklacht verzwaard tot poging tot moord, maar daar ziet de rechtbank niet genoeg bewijs voor. Promes zou weliswaar hebben geroepen dat hij zijn neef wilde doden, maar uit zijn handelingen bleek onvoldoende dat hij dat echt wilde.

Het wordt Promes aangerekend dat hij op geen enkele manier spijt heeft betuigd, zich tijdens de zittingen niet kwam verantwoorden en hij blijk gaf trots te zijn op het 'herstellen van de familie-eer'. Als Promes dat allemaal niet had gedaan, dan was de straf volgens de rechtbank een half jaar lager uitgevallen.

Het is nog maar de vraag of Promes, die zijn neef ook een schadevergoeding van 7.000 euro moet betalen, de straf ooit gaat uitzitten. De aanvaller zit op dit moment in zelfgekozen ballingschap in Rusland. De kans bestaat dat hij daar de rest van zijn leven blijft. Keert hij toch ooit terug in Nederland, dan moet hij direct de gevangenis in.

Justitie is nog niet klaar met Promes. De aanvaller wordt ook vervolgd voor zijn vermeende betrokkenheid bij drugssmokkel. Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes ervan een rol te hebben gespeeld bij de invoer van ruim 1.300 kilo cocaïne. Het is volgens Het Parool 'allerminst ondenkbaar' dat er een straf van 10 jaar of meer geëist gaat worden.