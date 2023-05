Quincy Promes werd in Ajax-tijd tweemaal gewaarschuwd voor zijn omgeving

Quincy Promes (31) is tot tweemaal toe gewaarschuwd voor mensen met wie hij omging in zijn directe omgeving. Dat gebeurde in zijn periode bij Ajax, dat sowieso bezig is voetballers weg te houden bij het criminele circuit.

In een verhaal van het Algemeen Dagblad staat te lezen dat Promes tweemaal om tafel heeft gezeten met voormalig rechercheleden Arno van Leeuwen en Bob Schagen, die de Ajax-jeugd voorlichting geven over de gevaren van de onderwereld. “De eerste keer was het nadat hij gezien was met de voorman van rapgroep Zone6. Een riskant contact, aldus de recherche, vanwege de vermoede banden met de internationale cocaïnehandel. Die voorman van Zone6 zit nu weer in de cel vanwege een gewelddadige ontvoering.”

Artikel gaat verder onder video

“De tweede keer ging het over Promes’ vriendschap met een halfbroer van gangsterrapper Jason L., die voor een liquidatie tot achttien jaar cel is veroordeeld”, vervolgt de ochtendkrant. Het is niet het enige voorbeeld van voetballers die (te) dicht tegen het criminele milieu aanschurken: vorig jaar overkwam het Mohamed Ihattaren nog. “Hij zocht bescherming van oude vrienden, zware jongens in het Utrechtse drugsmilieu.”

Het is reden voor Ajax om de jeugdspelers voorlichting te geven, omdat het in het verleden rondom onder meer Kelvin Maynard en eerder bij een dancefeest in Waterfront nog mis ging. Eerder werd een oud-speler van Ajax (Ton B.) nog veroordeeld. Op jonge leeftijd geven Van Leeuwen en Schagen om die reden voorlichting aan de jeugd in Amsterdam.

“Zowel Ajax als rechercheurs Van Leeuwen en Schagen vinden het dan ook van groot belang dat de periodieke voorlichting aan jonge spelers doorgaat”, schrijft het AD. Het gebeurt aan de hand van vaderlijke gesprekken, waarbij ook voorbeelden en foto’s uit het verleden worden gebruikt. Concreet mag het niet worden: “Overigens kunnen de rechercheurs nooit privacygevoelige politie-informatie met Ajax of de spelers delen, maar daarvan zijn alle partijen zich bewust.”