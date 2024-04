Slot begint gelijk met achterstand aan nieuwe job: ‘Niet fijn dat Liverpool-iconen hun twijfels uitspreken’

Volgens Mike Verweij komt Arne Slot binnenkort al met 'een minnetje achter zijn naam' binnen bij Liverpool, aangezien iconen van die club hun twijfels hebben uitgesproken.

Vandaag werd duidelijk dat Liverpool-icoon en analist Robbie Fowler even moest ‘googlen’ om te weten wie Liverpool hoogstwaarschijnlijk als nieuwe trainer gaat binnen halen. Valentijn Driessen keek daar niet van op, vertelt hij bij Kick-Off. “Dat vind ik niet vreemd. Alles wat in de Eredivisie gebeurt, gebeurt buiten het gezichtsveld van de Premier League. Maar dat wil niet zeggen dat er hier helemaal niets gebeurt natuurlijk. Robbie Fowler haalde een aantal voorbeelden aan, zoals Graham Souness dat ook al eerder deed. Dat zijn twee Liverpool-iconen. Ik denk dat hij liever Mourinho ziet dan Arne Slot, maar ik denk dat Liverpool beter wordt van Slot dan van Mourinho."

In de Premier League is het imago van spelers en trainers ook vele malen belangrijker dan in andere competities, stelt Driessen. "Ze blijven altijd maar hangen in die hele grote namen. Dat begrijp ik wel, want de Premier League is gewoon een grote marketing-machine, al maakt het vaak niet zo uit wie de trainer zou zijn. Het gaat vooral om de spelers, maar ze willen ook graag een grote trainer erbij."

Verweij is wel verrast door de opmerkingen van Fowler. "Dit is een voorbeeld van onbekend maakt onbemind. Als je je een beetje in Arne Slot hebt verdiept… Ik vind dat Fowler dat als analist mag doen. Hij zal niet elke week naar Feyenoord kijken, maar dat hij een van de toptrainers van Europa is, dat had hij mogen weten." Driessen kan zich niet vinden in die lofzang. "Toptrainer van Europa? Dat moet hij voorlopig nog wel even worden. Een goede trainer in Nederland, maar moet zich nog wel bewijzen in Europa. Bij Ten Hag zagen we dat ook; bij Ajax deed hij het geweldig, bij United komt het er niet uit. En hij heeft zelf de spelers kunnen halen die hij wilde. Ten Hag zit er twee jaar en het wordt nu alleen maar minder.."

Verweij denkt dat Slot binnenkort ook met een achterstand aan zijn nieuwe avontuur bij Liverpool zal beginnen, door de uitspraken van de Liverpool-legendes. "Toch is het niet heel fijn voor Slot, dat twee Liverpool-iconen openlijk hun twijfels uitspreken en misschien nog wel wat meer dan dat. De mening van zulke iconen weegt gewoon heel zwaar." Jamie Carragher, een andere belangrijke oud-speler van de club, vond de keuze van Liverpool voor Slot 'niet echt exciting'. Hoogstwaarschijnlijk brengen beide clubs deze week naar buiten dat de overstap van Slot naar Liverpool rond is.

