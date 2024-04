Flashscore Team van de Week: Ajacied haalt ondanks teleurstellend resultaat heel hoog cijfer

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week. Deze week zal het geen verrassing zijn dat PSV wederom hofleverancier is. De vele doelpunten bij de monsterzege op sc Heerenveen zorgen voor hoge scores bij de Eindhovenaren. Daarnaast levert Vitesse twee spelers en zijn er afgevaardigden van AZ, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam, Ajax en RKC Waalwijk.

Mathew Ryan (AZ) 8,1

© Imago

Paxten Aaronson (Vitesse) 8,6

Vitesse heeft zondag de eindfase van het rampseizoen een heel klein beetje kleur gegeven door met 3-2 te winnen van Fortuna Sittard. Daardoor kwamen de Arnhemmers in ieder geval weer op een positief puntenaantal, ondanks de achttien strafpunten. De belangrijkste man aan de zijde van Vitesse was Aaronson: hij maakte het openings- en het winnende doelpunt voor zijn club.

Guus Til (PSV) 10

Een van de absolute uitblinkers aan PSV's zijde was Guus Til. Hij deed 62 minuten mee aan de slachting van Heerenveen en droeg daarin twee doelpunten en een assist bij. De 1-0 schoof hij na zes minuten beheerst in de lange hoek, de 4-0 tikte hij binnen uit zijn eigen rebound na een goede voorzet van Johan Bakayoko, op wie hij later de assist voor de zesde gaf.

Marco van Ginkel (Vitesse) 8,5

Vitesse-middenvelder Van Ginkel viel in de zestigste minuut van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard in en deed waarvoor hij binnen de lijnen was gekomen: vanuit het middenveld de zestien van de tegenstander intrekken, voor zijn man komen en de bal in het doel schieten. Daarmee scoorde hij de gelijkmaker, waardoor Aaronson later de winnende kon maken.

Malik Tillman (PSV) 9,1

Misschien wel de beste man bij PSV tijdens de afstraffing van Heerenveen was Tillman. De 21-jarige Amerikaan gaf de assist op de 1-0, daarna maakte hij de 2-0 doordat hij ongedekt kon binnenkoppen op de voorzet van Jordan Teze, en anderhalve minuut later had hij ook al de derde op wonderlijke wijze erin liggen. Op de grond liggend wist hij de bal nog tussen de benen van de ongelukkige doelman Mickey van der Hart heen te prikken, waarna deze vanuit een lastige hoek het doel inrolde.

© Imago

Johan Bakayoko (PSV) 8,5

Nog iemand die het op z'n heupen had in Friesland is Bakayoko. Hij gaf de voorzet op de tweede goal van Til, maar zijn 6-0 was het mooiste doelpunt van de avond. Ongeveer bij de dug-out begon hij aan een solo die eindigde vlak buiten het zestienmetergebied, waar hij verwoestend uithaalde met links in de korte bovenhoek, buiten bereik van Van der Hart.

Chuba Akpom (Ajax) 8,7

Vlak voor de rust verving Akpom de geblesseerde Brian Brobbey. Ondanks dat hij voorin nogal eenzaam was door de rode kaart van Steven Bergwijn, wist de Brit vaker betrokken te zijn bij Ajax' spel dan Brobbey en scoorde hij bovendien de 2-2 die een punt redde voor de Amsterdammers. In de 89e minuut stond hij op de juiste plek om de rebound uit de poging van Devyne Rensch binnen te tikken.

Richonell Margaret (RKC Waalwijk) 9

RKC Waalwijk hield dit weekend een 2-2 gelijkspel over aan het duel met FC Utrecht en bleef zo op een punt achterstand op Excelsior in de jacht op de veilige vijftiende plek. Dat dankte het aan supersub Margaret, die een minuut in het veld stond voordat hij de 2-1 binnenschoot op aangeven van David Min.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.