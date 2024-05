'Girona wil selectie serieus versterken en zoekt contact met tweevoudig Champions League-winnaar'

Girona speelt weliswaar nog twee competitiewedstrijden tot de zomerstop van start gaat, maar de focus ligt al op het nieuwe seizoen. De stuntploeg heeft zich verzekerd van deelname aan de Champions League en wil zich om die reden graag versterken met ervaren krachten. Eén naam die wordt genoemd is Thiago Alcántara (33). De tweevoudig Champions League-winnaar loopt binnenkort uit zijn contract bij Liverpool en diens entourage heeft inmiddels al contact gehad over een terugkeer naar Spanje.

Dat meldt Relevo donderdagmiddag althans. Thiago doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar slaagde er onder leiding van Josep Guardiola niet in een basisplaats te veroveren in de hoofdmacht. De middenvelder verruilde de Catalaanse topclub in de zomer van 2013 voor een bedrag van 25 miljoen euro voor Bayern München, waarmee hij als basisspeler in 2020 de Champions League won. Thiago vertrok dat jaar nog naar Liverpool. De verwachtingen rond zijn verhuizing naar Engeland waren hoog, maar het huwelijk tussen Liverpool en de voetballer is uitgelopen op een teleurstelling.

Thiago kwam sinds zijn komst in september 2020 slechts 98 keer in actie voor Liverpool. Hij worstelt in Engeland met blessureleed en verscheen daardoor dit seizoen pas één keer binnen de lijnen. De Spanjaard deed op 4 februari van dit jaar een paar minuten mee tegen Arsenal. Zijn aflopende contract wordt dan ook niet verlengd. Thiago zal op zoek moeten naar een nieuwe werkgever en Girona is momenteel een van de clubs die in verband wordt gebracht met zijn komst. Volgens Relevo ziet Girona, de huidige nummer drie van Spanje, in Thiago een goede kandidaat om het middenveld te versterken en bovenal ervaring toe te voegen aan de ploeg die na de zomer zijn debuut maakt in de Champions League.

De voormalig middenvelder van FC Barcelona en Bayern München staat naar verluidt open voor een terugkeer naar Spanje, maar een samenwerking met Girona zal niet zomaar tot stand komen. Thiago verdient bij Liverpool naar verluidt tien miljoen euro per seizoen. Wil hij terugkeren naar Spanje en bij Girona tekenen, dan zal hij mogelijk een flink deel van zijn salaris moeten inleveren. Bovendien staat de komst van een controlerende middenvelder niet bovenaan het verlanglijstje. De prioriteit van Girona ligt bij een nieuwe centrale verdediger. Niet in de laatste plaats omdat het na dit seizoen afscheid neemt van Eric Garcia, die wordt gehuurd van FC Barcelona en bij Girona een uitstekend koppel vormde met Daley Blind.

🔎 Thiago Alcántara entra en la órbita del Girona.



▪️ El club ha contactado con el entorno del jugador para conocer su situación.



▪️ No se trata de un fichaje prioritario, pero sí de una opción si encajan los números.@alexpintanel 🤝 @JorgeCPicon https://t.co/vxvAcuzFIy — Relevo (@relevo) May 16, 2024

