Uitspraken Ronald Koeman vallen helemaal niet lekker bij Poolse bondscoach: 'Hij moet Barcelona eens bellen'

Zinnen van Oranje-bondscoach Ronald Koeman over de geblesseerde Robert Lewandowski zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de Poolse coach Michal Probierz. Tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal vertelde Koeman dat hij niet wist of alle berichten waar zijn. Probierz begrijpt weinig van de verwarring bij onze bondscoach.

“Het is moeilijk voor mij om te zeggen wat er eigenlijk in zijn hoofd omgaat”, begint de bondscoach van Polen op een vraag over de uitspraken van Koeman. “Ik ken hem niet persoonlijk, alleen van het veld. Daar is het een fenomeen met een geweldige trap geweest. Voor de rest? Robert zal zeker niet spelen. En als Koeman dat niet gelooft, moet hij misschien eens naar Barcelona bellen.”

“Het valt niet te ontkennen dat Robert een zeer belangrijk onderdeel en een van de beste spelers ter wereld is, maar hij is er niet bij. Als wij zoiets officieel melden, is dat om twijfels bij ons publiek weg te nemen”, slaat Probierz terug richting de oud-werkgever van de Poolse goaltjesdief.

Maar daar blijven de uithalen van Probierz richting het Nederlandse kamp niet bij. “Hij (Koeman, red.) heeft misschien enorme kennis van blessures. Ik niet en heb gewoon vertrouwen in onze medische staf. Er is een citaat: ‘Vertel de waarheid en mensen denken dat je liegt.’ Dat is hier van toepassing, er is een verhaal van gemaakt.”

