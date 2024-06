Quinten Timber meldt zich op Instagram: 'Daarom zit ik niet bij de EK-selectie'

heeft via zijn Instagram Stories verduidelijkt waarom hij geen deel uitmaakt van de EK-selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van Feyenoord werd na het geblesseerd afhaken van nog wel benaderd door bondscoach Ronald Koeman, maar moest tot zijn spijt melden dat hij nog altijd niet zonder pijnloos kan trainen, laat staan spelen.

"De afgelopen dagen is er veel gezegd in de media over mijn beschikbaarheid voor de nationale ploeg", schrijft Timber op het sociale medium. "De waarheid is dat ik vlak voor het einde van het Eredivisieseizoen geblesseerd ben geraakt. Hoewel het elke dag wat beter ging, kon ik nog altijd niet zonder pijn of beperkingen trainen. Daarom maak ik geen deel uit van de selectie voor Euro 2024", vervolgt de middenvelder.

Maandagavond ontstond onduidelijkheid over de absentie van Timber, toen in het Ziggo-programma Rondo werd verteld dat het management van Timber zou hebben verklaard dat de middenvelder wel degelijk fit genoeg was om alsnog af te reizen naar Duitsland. Dinsdag schreef Christopher Coffie, de oudere broer én zaakwaarnemer van Timber, al op Instagram dat die bewering 'fake news' was.

Timber werd in maart van dit jaar voor het eerst door Koeman bij de selectie van Oranje gehaald. Als invaller voor Tijjani Reijnders maakte de 22-jarige Feyenoorder zijn debuut in de met 2-1 verloren oefenwedstrijd in en tegen Duitsland. Dat hij er op het eindtoernooi niet bij kan zijn, doet dan ook pijn, schrijft Timber: "Ik was opgewonden en vereerd met de kans om mijn land op zo'n groot podium te vertegenwoordigen, maar het mocht niet zo zijn. Ik wens het team het beste en zal ze uiteraard vanuit huis supporten", besluit de middenvelder, om zijn boodschap af te sluiten met een oranje hartje.

