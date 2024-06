Zaakwaarnemer Timber meldt zich op Instagram en reageert met twee woorden op beweringen bij Rondo

De zaakwaarnemer van heeft op Instagram gereageerd op de uitspraken die Wytse van der Goot maandagavond in het Ziggo-programma Rondo deed. Christopher Coffie doet de berichtgeving van de presentator, die verklaarde dat de Feyenoorder fit genoeg was om alsnog aan te sluiten bij de EK-selectie van het Nederlands elftal, af als 'fake news'.

Na de oefenwedstrijd tussen Nederland en IJsland werd duidelijk dat Frenkie de Jong definitief niet mee zal gaan naar het Europees Kampioenschap, dat voor Oranje komende zondag begint met de poulewedstrijd tegen Polen. Bovendien waren er op dat moment al zorgen rond Teun Koopmeiners, die in de warming-up voor het uitzwaaiduel geblesseerd afhaakte.

Koeman liet na de wedstrijd tegen IJsland voor de camera's van de NOS weten hoe het er met Timber voorstaat: "Hij is niet fit en staat ook niet standby", bezwoer de keuzeheer in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Bij de start van het programma Rondo kwam Van der Goot echter met hele andere teksten. "Quinten Timber is fit, dat hebben we net te horen gekregen", liet de presentator weten. "Wij horen net via zijn management dat hij volop in training is en dat er heel veel contact is geweest met Oranje", sprak Van der Goot even later.

Coffie, de broer van Quinten die namens zaakwaarnemerskantoor FSG de belangen van zowel Quinten als Jurriën en Dylan Timber behartigt, deelt via zijn Instagram Stories een screenshot van bovenstaande beweringen van Van der Goot. 'Fake news', luidt het duidelijke commentaar van de oudste broer van het gezin. Daarmee lijkt hij de berichtgeving van Mike Verweij te bevestigen. De verslaggever van De Telegraaf meldde eerder op de dinsdag dat Koeman na het afhaken van De Jong contact met Timber zou hebben gelegd, maar dat die hem vertelde dat hij niet fit (genoeg) was om alsnog naar Duitsland af te reizen. De keuzeheer besloot uiteindelijk om Ian Maatsen (Borussia Dortmund) alsnog aan zijn EK-selectie toe te voegen. Voor Koopmeiners, van wie later op de dinsdagochtend bekend werd dat ook hij het EK moet laten schieten, roept de keuzeheer geen vervanger op.

© @christophercoffie - Instagram

