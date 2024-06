Koeman hakt knoop snel door en haalt Maatsen alsnog bij de selectie

Ronald Koeman haalt alsnog bij de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Dat meldt Voetbal International daags na de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0 winst). Maatsen is de vervanger van , die maandagavond definitief een streep moest zetten door deelname aan het EK in Duitsland.

De verwachting was dat Maatsen zich vorige week al had mogen melden bij het Nederlands elftal, ware het niet dat Koeman hem in eerste instantie buiten zijn selectie liet. De beslissing van Koeman om Maatsen in eerste instantie niet op te roepen voor het EK leidde tot veel verbaasde en kritische reacties. De vleugelverdediger maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen immers veel indruk bij Borussia Dortmund. Daarmee bereikte hij als basisspeler de finale van de Champions League, waarin Real Madrid met 0-2 te sterk zou zijn. Een paar dagen daarvoor had Maatsen van Koeman te horen gekregen dat er voor hem geen plek was in de EK-selectie van Oranje.

Maar door het wegvallen van De Jong komt er toch nog een plekje vrij voor Maatsen. De Jong moest maandag definitief een streep zetten door zijn deelname aan het EK, nadat hij in de aanloop naar de ontmoeting met IJsland nog wel had meegetraind met de groep. De middenvelder van FC Barcelona herstelt echter onvoldoende van zijn enkelblessure, waardoor in 'goed overleg' is besloten hem buiten de EK-selectie te houden. Maatsen is dus zijn vervanger. De vleugelverdediger mocht zich al eens melden bij Oranje, maar wacht nog op zijn eerste interland. Wie weet komt daar de komende weken verandering in. Hij meldt zich in ieder geval in topvorm. In 23 wedstrijden voor Borussia Dortmund was hij goed voor drie doelpunten en twee assists.

