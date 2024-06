'Brobbey naar het ziekenhuis: medische staf Oranje neemt zekere voor het onzekere'

De medische staf van het Nederlands elftal laat voor de zekerheid een mri-scan maken van de hamstring van spits , zo meldt De Telegraaf. De aanvaller van Ajax moest de training van woensdag voortijdig staken, met de scan moet worden uitgesloten dat zijn hamstring beschadigd is.

In eerste instantie werd gedacht dat Brobbey last had van zijn voet, schrijft verslaggever Mike Verweij van de ochtendkrant. Vlak voor de spits de training moest staken, vocht hij namelijk een stevig duel uit met ploeggenoot Matthijs de Ligt. De zorgen van de medische staf gaan echter uit naar de hamstring van de tweevoudig international.

Artikel gaat verder onder video

De hamstring werd namelijk stijf tijdens het partijspel, zo weet de journalist. Om uit te sluiten dat er geen schade aan die spieren is ontstaan, wordt Brobbey dus aan een mri-scan onderworpen. Er zou echter wel optimisme heersen over de kans op een negatieve uitslag: "De verwachting is dat het meevalt", schrijft Verweij.

Blessures

Bondscoach Ronald Koeman kan op het EK niet beschikken over Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, die beiden vlak voor de start van het toernooi moesten afhaken. In een eerder stadium werd al duidelijk dat Mats Wieffer, Quilindschy Hartman, Marten de Roon en Quinten Timber in Duitsland niet in actie kunnen komen. Met Ian Maatsen haalde Koeman deze week één vervanger bij zijn spelersgroep, die momenteel 25 koppen telt.

