Speler die niet meer in Oranje wil uitkomen wordt plots genoemd als vervanger De Jong

Ondanks een 4-0 overwinning op IJsland is de stemming bij het Nederlands elftal niet opperbest. Tijdens de warming-up raakte Teun Koopmeiners geblesseerd en na de wedstrijd werd bekend dat het EK moet laten schieten door een enkelblessure. Bij ESPN wordt de vraag opgeworpen wie hem moet vervangen.

Oranje barstte aanvankelijk juist van de goede middenvelders, zegt Hans Kraay junior, maar inmiddels is de spoeling dun. “We hadden er een stuk of negen. Wieffer, De Roon, Timber, Koopmeiners, Frenkie, Reijnders, Wijnaldum, Veerman en Schouten: de vraag was wat we daar allemaal mee moesten. Maar nu zijn er al vijf weggevallen. Gravenberch is er ook bij, maar het is niet alsof we zo een middenvelder kunnen aanwijzen die er nu bij kan komen”, weet Kraay junior.

De naam van Quinten Timber wordt kort opgeworpen, maar na de wedstrijd tegen IJsland bevestige Ronald Koeman dat de Feyenoorder niet zal worden opgeroepen. Timber zat bij de voorselectie, maar was ook geblesseerd. “Dan kom je in een heel andere categorie middenvelders terecht”, zegt Kraay. “Jij (presentator Milan van Dongen, red.) zei net dat we misschien moeten denken aan Clasie, als het ook met Koopmeiners slecht gaat. Clasie kan het niveau aan, maar die heeft eigenlijk al bedankt.” AZ-middenvelder Clasie speelde zeventien interlands voor Oranje, maar bedankte de afgelopen jaren meermaals voor de eer.

“En de vraag is of hij fit is en niet lang op vakantie is geweest”, reageert Van Dongen. “Het lijkt me geen heel realistische optie, maar Koeman is wel iemand die mensen meeneemt die hij al kent. Misschien selecteert hij wel helemaal geen vervanger.” En voor Koopmeiners? “Als Koopmeiners echt als nummer 10 in de selectie zit, en er moet een vervanger komen, zou je aan Guus Til kunnen denken.”

