Alan Shearer wijst winnaar EK 2024 in Duitsland aan: 'Die kunnen het helemaal maken'

Volgens Alan Shearer is Engeland één van de grootste favorieten voor het EK 2024 in Duitsland, dat komende vrijdagavond door Duitsland en Schotland in gang gezet gaat worden. Met Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, en nog vele anderen in de selectie hebben The Three Lions de duurste selectie van het aankomende eindtoernooi, maar is it coming home? Shearer denkt van wel!

Op de vraag van de BBC wie het EK gaat winnen, reageert Shearer met: “Engeland kan het helemaal maken. Dit is de grootste kans die we in lange tijd hebben gehad. Als het Engeland niet wordt, dan zou ik voor Frankrijk gaan. Met het talent en de ervaring die ze hebben, zullen ze echt heel moeilijk te verslaan zijn.”

Engeland maakt kans om beslag te leggen op de trofee, maar waarom? Shearer legt het even uit. “De aanvallende zes spelers van Engeland is een van de beste, zo niet dé beste, in het wereldvoetbal. Sommige spelers en talenten zijn een bedreiging voor iedereen.”

Ook ging de voormalig spits van Newcastle United nog in op de kansen van aartsrivaal Schotland. “Dat is een moeilijke groep voor ze. Ze hebben in de aanloop naar de Euro's geen geweldige reeks gehad, maar je weet nooit wat er kan gebeuren als ze een beetje momentum krijgen.”

