Van der Vaart wijst zeer opvallende zondebok aan tijdens Nederland - IJsland

maakte weliswaar het enige doelpunt in de eerste helft van Nederland – Ijsland, maar is Rafael van der Vaart niet bijster enthousiast over de aanvaller. Afgezien van de goal in de 23ste minuut heeft Simons volgens de analist van de NOS weinig laten zien.

Simons heeft weinig goede interlands gespeeld, waardoor Van der Vaart vooraf al hoopte dat hij ditmaal wel beslissend kon zijn. “Dit had ik wel gehoopt. Voor de rest heeft hij weinig goed gedaan. Dit is wel even lekker, maar ik vond hem voor de rest ook niet beter gaan spelen daarna. Er moet echt wel een schepje bovenop aan zijn kant.”

Artikel gaat verder onder video

Pierre van Hooijdonk stipt wel een positief punt aan. “Het enige wat hij wel goed doet: hij komt heel vaak naar binnen, waardoor er veel ruimte voor Dumfries komt, die daar geweldig gebruik van maakt.” Dumfries gaf de assist op Simons bij de 1-0. “Hij speelt weer op z’n Dumfries’. Het is ongelooflijk.”

Volg de oefenwedstrijd tussen Nederland en IJsland in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.