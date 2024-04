Driessen over Kroes: ‘Normaal gesproken zou je zeggen dat je met deze man niet meer samenwerkt’

Valentijn Driessen denkt dat Alex Kroes alleen met Michael van Praag gaat samenwerken omdat hij Ajax heel graag uit het moeras wil halen. In iedere andere situatie hadden de nieuwe technisch directeur van de club en de voorzitter van de raad van commissarissen nooit door een deur gekund.

Kroes kocht naar verluidt een week voor de bekendmaking van zijn aanstelling als algemeen directeur bij Ajax aandelen van de club, wat ook wel bekend staat als handel met voorwetenschap. Van Praag reageerde daar in een interview zeer stevig en stellig op, waardoor het niet leek alsof Kroes nog in functie bij de Amsterdammers kon terugkeren. Afgelopen week heeft Van Praag excuses aangeboden aan Kroes, waardoor laatstgenoemde ook weer, al dan niet in een andere functie, bij de club kan terugkeren.

Driessen krijgt tijdens Kick-Off de vraag of Kroes Michael van Praag wat kwalijk neemt. Daar is de journalist van De Telegraaf stellig over. “Eens. Kroes neemt hem natuurlijk niks kwalijk, omdat hij zó graag bij Ajax wil werken. Als hij nu zegt: ‘Ik neem Van Praag dat, dat en dat kwalijk’, dan heb je gelijk de poppen aan het dansen. Dan is er geen vruchtbare grond meer om op samen te werken.”

De wens om de club erbovenop te helpen is bij Kroes sterk, zo stelt Driessen. “Hij heeft gewoon eieren voor zijn geld gekozen, omdat hij zo graag bij Ajax wil werken. En of dat nou zijn Ajax-verleden is, status is, of er geld valt te verdienen, ik weet het niet. Maar normaal gesproken zou je gewoon zeggen: ‘Met deze man (Van Praag, red.) wil ik niet meer samenwerken’. Mike Verweij voegt hieraan toe dat Kroes natuurlijk niet over het lot van Van Praag beslist. “Daar gaat hij niet over. Hij kan Van Praag niet wegsturen. En het ontsnappingsluikje van Van Praag is dat hij zei: ‘Hij (Kroes, red.) komt niet terug in deze functie’. Maar nu krijgt Kroes natuurlijk een andere functie."

