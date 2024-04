Komen Ajax en Feyenoord elkaar tegen op de transfermarkt? ‘Die vraag kan Te Kloese op zijn bord leggen’

De afronding van de transfer van Arne Slot naar Liverpool is een kwestie van tijd en dit betekent dat Feyenoord zich al vol kan gaan richten op de invulling van het hoofdtrainerschap voor volgend seizoen. Voetbal International heeft een aantal kandidaten op een rijtje gezet, waaronder Graham Potter. De Engelsman kan aan de slag bij Ajax, maar zolang er nog geen sprake is van een akkoord zouden de Rotterdammers er nog een stokje voor kunnen steken.

“Wat is aantrekkelijker: Ajax reanimeren of in een gespreid bedje stappen bij Feyenoord? Die vraag kan Te Kloese op het bord leggen van Graham Potter”, zo klinkt het. Potter verruilde Brighton & Hove Albion in het najaar van 2022 voor Chelsea, maar stond een paar maanden later alweer op straat. De Engelsman zit sinds zijn ontslag op Stamford Bridge zonder club. Ajax werd in het verleden al in verband gebracht met zijn komst en is inmiddels concreet in de markt. Potter zou een eerste aanbieding echter naast zich hebben neergelegd, wat het absoluut geen uitgemaakte zaak maakt dat hij komend seizoen in Amsterdam voor de groep staat.

Artikel gaat verder onder video

Dat realiseert VI zich ook. “De Engelsman is in gesprek met Ajax om daar in de zomer aan de slag te gaan. Van een akkoord is alleen nog geen sprake”, zo klinkt het, wat hem dus ook nog een optie maakt voor Feyenoord. “Voor Feyenoord heeft de voormalig manager van Östersund, Swansea City, Brighton & Hove Albion en Chelsea een interessant profiel. Potter is tactisch flexibel en heeft met al zijn elftallen goed positiespel gespeeld.” Potter maakte vooral als trainer van Brighton indruk. Chelsea nam hem mede daarom voor veel geld over. In Londen kwam Potter echter niet uit de verf. Dat is hem - getuige ook de teleurstellende prestaties van Frank Lampard en Mauricio Pochettini - niet volledig aan te rekenen, maar op Stamford Bridge zou wel zijn gebleken wat zijn ‘valkuil’ is.

“Hij wisselt soms zó vaak van formatie en opstelling dat het lastig is om automatismen in te slijpen”, zo leest het. “Potter gebruikte in iets meer dan een half jaar 32 spelers in zes verschillende systemen. Dat geschuif maakte het voetbal van Chelsea niet beter.” Naast Potter worden ook Mark van Bommel, Marcel Keizer, Giovanni van Bronckhorst, Marino Pusic, Dick Schreuder, Jesse Marsch, Bo Svensson en Kevin Muscat genoemd als mogelijke kandidaten. Van Bronckhorst loodste Feyenoord in 2017 nog naar de eerste landstitel sinds 1999. Pusic verruilde AZ evenals Slot voor Feyenoord en was tot afgelopen oktober diens rechterhand. Schreuder wordt door Spaanse media genoemd als de belangrijkste kandidaat om Slot op te volgen.

