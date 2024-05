Drama voor Oranje op EK 2008: ‘Het stond op internet, ik moest 30 journalisten bellen’

Het Europees Kampioenschap in 2008 begon voor het Nederlands elftal fantastisch. Oranje was in de groepsfase te sterk voor WK-finalisten Italië en Frankrijk, die respectievelijk met 3-0 en 4-1 werden verslagen. Ook van Roemenië wist Nederland te winnen, ditmaal met 2-0. In de kwartfinales wachtte vervolgens het Rusland van Guus Hiddink, dat na extra tijd met 3-1 wist te winnen. Volgens toenmalig perschef Kees Jansma heeft dit alles te maken met het feit dat Khalid Boulahrouz na de groepsfase zijn pasgeboren kind verloor.

“Er gebeurde toen nogal wat rondom Khalid Boulahrouz”, begint Jansma in gesprek met FCUpdate.nl. “Dat is door veel mensen onderschat. Zijn vrouw stond op het punt om te bevallen en ze beviel tijdens een training. Toen het kindje was geboren, zaten we klaar om naar Zweden - Rusland te kijken, want we moesten tegen de winnaar van die twee spelen. Toen bleek dat het kindje was overleden en zijn de spelers vrij massaal naar het ziekenhuis gegaan. Toen was de sfeer wel weg. De jongens waren echt met elkaar betrokken en wilden ook allemaal naar het ziekenhuis toe. Ik zat daar met een man of zes, zeven en de coach (Marco van Basten, red.). Het was gewoon een treurige gebeurtenis. Juist omdat ze vrienden waren, tikte het behoorlijk aan.”

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens moest de knop toch om, want de wedstrijd tegen Rusland stond op het programma. Na de nederlaag heeft Jansma zich enorm gestoord aan Raymond Verheijen, assistent van Hiddink bij de Russen. “Na afloop, en dat heeft me altijd een beetje gestoord, misschien ben ik kinderachtig hoor, maar toen zeiden Guus en Verheijen: ‘We hebben ze op onze wapenen verslagen’. Van Guus begrijp ik dat nog wel. Maar ik denk dat als we echt volledig geconcentreerd waren geweest, dan waren we volgens mij door niemand te kloppen. Dat is mijn eigen beleving, maar na zulke leuke wedstrijden was dat een heel treurig einde.”

Jansma is na afloop heel dankbaar hoe de Nederlandse pers met de gebeurtenissen is omgegaan. “Toen de vrouw van Boulahrouz in het ziekenhuis werd opgenomen, waren wij aan het trainen”, legt hij uit. “Toen kwam er een bericht dat Boulahrouz naar het ziekenhuis toe moest. Toen zei Hans Jorritsma (voormalig teammanager en adviseur van de bondscoach, red.): ‘Er staan nog twee motoragenten voor de bus, misschien kan Boulahrouz door hen snel naar het ziekenhuis gebracht worden’. Dat gebeurde, maar toen stond er opeens op het internet: ‘Boulahrouz vanwege vermoedelijk dopinggebruik afgevoerd’.”

“Toen heb ik ’s middags in het hotel twintig of dertig Nederlandse journalisten gebeld en gezegd: ‘Dat is niet zo, het is een privézaak. Schrijf er even niet over, zodra ik het weet, meld ik het je.’ En ze hebben het allemaal niet gedaan, ze hebben allemaal gewacht tot ik met het verhaal kwam. Daar was ik echt heel dankbaar voor. Het stond op internet en werd door internationale media overgenomen, maar alle Nederlandse journalisten hebben dat dus níét gedaan. Dat vond ik eigenlijk wel fantastisch”, besluit hij.

Bekijk het volledige interview met Kees Jansma, waarin hij bijzondere anekdotes vertelt over de hoofdtoernooien met Oranje, via ons YouTube-kanaal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje moet op laatste moment rekening houden met afvaller voor EK

Het Nederlands elftal moet er rekening mee houden dat Sipke Hulshoff niet meegaat naar het EK van aankomende zomer in Duitsland.