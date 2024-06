Driessen heeft hoge verwachtingen van duo op EK: ‘Ik denk dat zij de sleutel worden’

en gaan de verrassing van het Europees Kampioenschap worden. Althans, dat is de verwachting van Valentijn Driessen. De journalist denkt dat het duo van PSV het verlies van Frenkie de Jong goed op zal vangen.

“Joey Veerman, samen met Jerdy Schouten”, begint Driessen in Kick-off EURO 2024 van De Telegraaf wanneer gevraagd wie de verrassing van het toernooi gaat worden bij Oranje. “Ik hou van dat soort voetbal. Ik vond het Nederlands elftal tegen IJsland een stuk beter dan tegen Canada, omdat ze veel meer controle hadden. Het zag er gewoon stabiel uit.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat dat de sleutel wordt, helemaal met het vertrek van Frenkie de Jong”, gaat hij verder. “Daarbij aangegeven, al die keren dat Frenkie er wel bij was, heeft het Nederlands elftal ook helemaal niets gewonnen. Hij is een gemis. Hij wordt over het algemeen gezien als de beste speler van het Nederlands elftal. Een fitte Frenkie de Jong ga je missen, maar dat betekent niet dat je nu met zijn allen in zak en as moet gaan zitten.”

Driessen vindt dat Ronald Koeman er ook voor moet zorgen dat de spelersgroep positief blijft. “Het is natuurlijk niet zo dat het EK nu verloren is, omdat Frenkie de Jong er niet bij is. Anders hadden we ook wel in de finale gestaan tijdens het EK in 2021 en het WK in 2022”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.