Opvallend: Speler met slechts twee interlands is gangmaker bij het Nederlands elftal

is een van de gangmakers van het Nederlands elftal, zo heeft aangegeven in gesprek met Voetbal International. Ondanks dat de spits van Ajax slechts twee interlands afwerkte voor het Nederlands elftal, maakt hij achter de schermen een goede en gezellige indruk.

Als Aké door Voetbal International wordt gevraagd naar de gangmakers binnen de selectie van het Nederlands elftal, komt hij direct tot twee namen: "Dat zijn er best veel. Denzel Dumfries is er altijd bij, dat is een echte grappenmaker. Brobbey is ook heel grappig", zegt Aké. Het noemen van Brobbey is enigszins opvallend, aangezien de speler van Ajax nog niet lang bij het Nederlands elftal zit en voor zijn eerste eindtoernooi staat.

Artikel gaat verder onder video

"Ook al is Brian er nog niet lang bij, in deze groep kan iedereen meteen zichzelf zijn", legt de verdediger van Manchester City daar vervolgens over uit. "Er is geen onderscheid tussen jong en oud. Iedereen is samen en kan zichzelf zijn. Dat is belangrijk als je vijf weken met elkaar bent", stelt Aké, die gedurende zo'n eindtoernooi met zijn medespelers verschillende dingen onderneemt.

Aké vervolgt: We doen veel spelletjes. Kaarten, 30 Seconds, dat soort dingen. Ook zullen er tijdens het toernooi momenten zijn dat we onze families kunnen zien", geeft de 29-jarige geboren Hagenees aan: "Dat is belangrijk, zij vormen een groot deel van je leven."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.