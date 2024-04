Zaak rondom uitlevering Quincy Promes naar Nederland spoedig van start

Het uitleveringsproces tegen gaat volgende week beginnen. Volgens RTL Boulevard staat de eerste zitting over de uitlevering van de veroordeelde voetballer op donderdag 2 mei op het programma.

Promes zit inmiddels al anderhalve maand op verzoek van Nederland vast in Dubai en is in beroep gegaan tegen de uitlevering. Dat proces zal volgende week donderdag van start gaan, waarna duidelijk wordt of de vleugelspeler uitgeleverd zal worden aan Nederland of aan Rusland. In Rusland zou de voetballer ook op de opsporingslijst staan wegens belastingontduiking.

Sinds zijn arrestatie zit Promes vast in de beruchte Al Aweer-gevangenis in de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn advocaat, Robert Malewicz, geeft aan niets over de zaak te willen zeggen zolang hier nog geen uitspraak over is. “We doen geen inhoudelijke mededelingen zolang het verzoek nog in behandeling is bij de rechter in de VAE.”

Als Promes aan Nederland wordt uitgeleverd, zal hij een flinke straf moeten uitzitten. Afgelopen februari werd de aanvaller veroordeeld tot een celstraf van zes jaar omdat hij betrokken was bij internationale drugshandel. Daarnaast heeft de vleugelspeler nog een celstraf van anderhalf jaar uit te zitten voor het steken van zijn neef.

