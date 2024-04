KNVB straft Feyenoord: mogelijke afscheidswedstrijd Slot voor (veel) minder publiek

De KNVB heeft Feyenoord een fikse straf opgelegd naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk door supporters in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen. Niet alleen moet de huidige nummer twee van Nederland de vakken X, R, S en T verplicht leeg houden in de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior. Ook moet er een boete van 15.000 euro worden betaald.

Feyenoord en FC Groningen stonden eind februari tegenover elkaar in de strijd om een plek in de finale van het bekertoernooi. De achterban van Feyenoord had voor de ontmoeting met de Keuken Kampioen divisionist uitgepakt met een enorm en zeer fraai spandoek. Na de sfeeractie werd er echter flink wat vuurwerk afgestoken. Daarvoor wordt de club nu gestraft. Feyenoord meldt dat er door de aanklager betaald voetbal rekening is gehouden met de ‘omvang van het vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen, de gevaarzetting die daarmee is verbonden en de omstandigheid dat er sprake is van recidive op deze vakken’.

Artikel gaat verder onder video

De hoogte van de straf is niet enkel bepaald naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk in de halve finale tegen FC Groningen. Feyenoord had vanwege overtredingen bij ‘diverse’ thuiswedstrijden in het verleden op de zogeheten strafkaart van de KNVB al meerdere aantekeningen aan. Bovendien had de kersverse bekerwinnaar - het versloeg FC Groningen en was in de finale met 1-0 te sterk voor NEC - al een onvoorwaardelijke straf openstaan naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk tijdens de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht eind vorig jaar.

De KNVB heeft dus besloten om Feyenoord niet enkel een boete van 15.000 euro te laten betalen, maar ook een deel van het stadion verplicht leeg te laten houden in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Dat is een hard gelag voor de club en vooral Arne Slot. Het competitieduel met Excelsior op zondag 19 mei is normaliter de laatste wedstrijd van Slot in De Kuip als trainer van Feyenoord. De succestrainer staat op het punt zijn krabbel te zetten onder een contract bij Liverpool.

