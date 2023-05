Promes wordt vervolgd voor drugssmokkel: het OM spreekt van 'honderden kilo's cocaïne'

Terwijl Quincy Promes in Rusland zijn brood verdient als voetballer van Spartak Moskou, komen er in Nederland steeds meer strafbare feiten aan het licht. De oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax wordt al verdacht van poging tot moord op zijn neef na een steekpartij in Abcoude eind juli 2020 en nu is bekend geworden dat hij wordt vervolgd voor ‘de invoer van twee partijen van honderden kilo’s cocaïne’. Dat meldt Het Parool althans.

Eerder dit kalenderjaar meldden bronnen rond het onderzoek in de zaak-Promes aan Nieuwsuur dat de voetballer in beeld is vanwege betrokkenheid bij drugshandel. De NOS meldde toen dat Promes verdacht werd van de smokkel van synthetische drugs naar Australië. Nu schrijft Het Parool dat ‘het Openbaar Ministerie heeft besloten hem te vervolgen voor betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne’. Te lezen valt dat het zou gaan om ‘een partij van ongeveer 650 blokken cocaïne en een partij van bijna 720 kilo coke’. De drugs werden begin 2020 in de haven van Antwerpen onderschept.

Artikel gaat verder onder video

Het Parool heeft Robert Malewicz, de advocaat van Promes gevraagd om een reactie, maar kreeg nul op het rekest. Promes keerde in de zomer van 2019 terug bij Ajax, nadat hij in de jaren ervoor het shirt van Spartak Moskou en Sevilla had gedragen. Promes beleefde een goede rentree in Amsterdam, maar in zijn tweede seizoen ging het mis. De aanvaller werd na een competitieduel met PEC Zwolle gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude in juli 2020. Het slachtoffer was een neef van Promes. Volgens diens advocaat Yehudi Moszkowicz werd de neef na een schermutseling door Promes net onder de knieschijf gestoken.

De strafzaak rond de steekpartij is uitgesteld. Maandag gaat de zaak over de steekpartij verder in de rechtbank van Amsterdam. Het is nog de vraag of Promes daarbij aanwezig zal zijn. Promes maakte begin 2021 de overstap van Ajax naar Spartak Moskou. Hij kwam dit seizoen in 36 wedstrijden in alle competities in actie. Promes was 25 keer trefzeker en verzorgde tien assists. De rechtspoot werd door Frank de Boer nog opgenomen in zijn EK-selectie. Hij kwam in actie tegen Noord-Macedonië en Tsjechië. Nadien werd Promes niet meer opgeroepen voor het Nederlands elftal.