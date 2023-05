Quincy Promes komt met opvallende steunbetuiging aan Poetin op Instagram

Quincy Promes lijkt dinsdagavond met een aantal stories op Instagram zijn steun uit te spreken voor de Russische president Vladimir Poetin. De aanvaller van Spartak Moskou begeeft zich daarmee op glad ijs.

In zijn posts deelt Promes beelden van Poetin en de militaire parade die dinsdag in de Russische hoofdstad Moskou werd gehouden in het kader van de Dag van de Overwinning. Op die dag herdenken de Russen de overwinning op nazi-Duitsland in 1945. Poetin greep de dag aan om in een speech andermaal uit te halen naar het Westen.

Onder de bewegende beelden van Poetin en de parade kiest Promes voor drie emoji's: een spierballetje, de Russische vlag en een rood hartje. Daarmee lijkt hij zich achter Poetin te scharen en mogelijk ook de Russische inval in Oekraïne, die inmiddels veertien maanden bezig is en tot woedende reacties vanuit Nederland en de rest van de westerse wereld heeft geleid.