De Lang ziet geraamte van toekomstig Ajax: ‘Vertrek in principe onbespreekbaar’

Ajax wil , en graag behouden. Hoofdscout en tijdelijk technisch manager Kelvin de Lang laat in gesprek met De Telegraaf weten dat een vertrek van het drietal in principe onbespreekbaar is.

“Kelvin en ik kijken elkaar soms aan op de tribune en zijn het er dan over eens dat het huidige spel niet bij Ajax past; er zit geen comfort in”, begint directeur voetbal Marijn Beuker in gesprek met de krant. Ondanks het matige seizoen dat Ajax draait, hebben Beuker en De Lang een viertal spelers geïdentificeerd dat het geraamte moet worden voor het toekomstige Ajax.

“Met Ramaj, Hato, Taylor en Brobbey heb je echt wel een aardig blok staan”, gaat de directeur voetbal van de Amsterdammers verder. “We hebben met ze gezeten en willen dat ze blijven. Er moet stabiliteit in de groep komen en dan ga je niet opnieuw twaalf spelers halen.” De Lang kan zich in die namen vinden. “Hato, Taylor en Brobbey zijn ook nog jongens uit de eigen opleiding”, voegt de technisch manager eraan toe. “Wat ons betreft is een vertrek in principe onbespreekbaar.”

Ondanks alle kritiek ziet De Lang nog wel toekomst bij Ajax voor een aantal van de aankopen van Sven Mislintat. “Het is niet zo dat alle twaalf aankopen van Mislintat vertrekken. Die transferzomer is ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest, met veel spelers die heel laat in de transferwindow werden aangetrokken. Dan boterde het niet tussen Mislintat en trainer Maurice Steijn, wat ertoe leidde dat ze allebei vertrokken. Niet bepaald een ideale situatie voor een speler om in te komen. Dan ziet iedereen eruit alsof hij twintig procent minder is”, besluit hij.

