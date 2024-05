Ajax dreigt naast twee topkandidaten te grijpen en neigt steeds meer naar derde optie

Ajax dreigt in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer naast de twee topkandidaten Graham Potter én Erik ten Hag te grijpen. De Amsterdammers neigen daardoor 'steeds meer' naar de derde kandidaat op de lijst met potentiële opvolgers van John van 't Schip: de huidige OGC Nice-trainer Francesco Farioli.

Dat schrijft clubwatcher Johan Inan dinsdagochtend in het Algemeen Dagblad. Vorige week werd duidelijk dat de als technisch directeur bij Ajax teruggekeerde Alex Kroes een eerste aanbieding bij Potter had neergelegd, die door de Engelsman van tafel werd geveegd. Deze week verwacht de oud-trainer van onder meer Brighton & Hove Albion en Chelsea een tweede voorstel, weet Inan, maar: "Zowel vanuit de club als vanuit het kamp Potter galmen geluiden door dat het verschil tussen de wensen van het topdoelwit enerzijds en wat de bezuinigende topclub aan de andere kant kan en wil bieden, enorm is. Beide partijen houden er ook rekening mee dat die kloof de komende weken zelfs onoverbrugbaar blijkt."

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag

Daarnaast is een terugkeer van Ten Hag, de succesvolste Ajax-trainer in het recente verleden, ook vrijwel uitgesloten. De naam van de Haaksbergenaar is 'nagenoeg doorgestreept', schrijft Inan, "omdat onduidelijk is of hij sneuvelt bij Manchester United én of de voormalige succescoach in dat geval openstaat voor een rentree in de Johan Cruijff Arena." Ten Hag is aan een moeizaam tweede seizoen in Engeland bezig, maar kan die tóch nog afsluiten met een prijs. Op 25 mei, een week na de laatste speelronde in de Premier League, staat hij met zijn elftal op Wembley tegenover stadgenoot Manchester City in de finale van de FA Cup.

Farioli

Ajax neigt door bovenstaande redenen 'steeds meer' naar kandidaat nummer drie op de lijst: Farioli. Met de pas 35-jarige trainer zijn inmiddels gesprekken gevoerd, weet Inan. Financieel is zijn komst in ieder geval een stuk haalbaarder: "Het cv van Farioli, die pas twee jaar in Turkije en Frankrijk op eigen benen staat, is minder indrukwekkend. Maar daardoor is hij voor Ajax ook veel beter betaalbaar dan Potter." Kroes zou Farioli op het spoor zijn gekomen toen hij in voorbereiding op zijn dienstverband in Amsterdam een bezoek bracht aan Manchester United. 'Mensen van INEOS', het bedrijf van Sir Jim Ratcliffe dat een minderheidsaandeel in United heeft én eigenaar van Nice is, zouden zijn naam daar hebben laten vallen.

