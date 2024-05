Kenny Tete maakt einde aan speculaties met contractondertekening

mag zich verheugen op nog een jaar bij Fulham. De Engelse club bevestigt via de officiële kanalen dat het de optie in het contract van de 28-jarige vleugelverdediger heeft gelicht, waardoor hij tot medio 2025 onder contract staat. Tete werd onlangs gelinkt aan het Turkse Besiktas, maar blijft Fulham dus trouw.

Tete maakte in de zomer van 2020 voor zo'n drie miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Fulham. Hoewel de voormalig Ajacied geen vaste basisspeler is op Craven Cottage, wordt hij wel ontzettend gewardeerd. “Sinds vier jaar is Tete een grote favoriet geworden bij de fans dankzij zijn toegewijde optredens", schrijft de Engelse club in een statement.

Artikel gaat verder onder video

Ook mede-eigenaar Tony Khan is in zijn nopjes met het langere verblijf van Tete. “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat we de optie in het contract van Tete hebben geactiveerd. Kenny heeft veel talent en de afgelopen vier jaar is hij een belangrijk lid van onze selectie geworden, een favoriet bij de fans en een belangrijk onderdeel van de Fulham-familie. We zijn allemaal blij dat hij volgend seizoen bij ons zal zijn.”

Tete heeft in de afgelopen vier jaar veel meegemaakt bij de Engelse club. Zo degradeerde hij in zijn eerste seizoen bij Fulham uit de Premier League. Het jaar daarop werd hij kampioen van het Championship, gevolgd door een tiende plek en de huidige veertiende plek. De rechtsback speelde vooralsnog 98 wedstrijden voor Fulham, waarin hij viermaal scoorde en acht assists gaf.

Set for season five. ✅



The option to extend Kenny Tete's contract to June 2025 has been activated. — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Begin van het einde van de VAR: Premier League-clubs stemmen over afschaffen videoscheidsrechter’

De Engelse clubs zullen volgende maand stemmen over het afschaffen van de VAR in de Premier League.