'Kenny Tete geeft jawoord aan zestienvoudig landskampioen en tekent binnenkort driejarig contract'

is volgens Turkse media op weg naar zestienvoudig landskampioen Besiktas. De rechtsback beschikt over een aflopend contract bij zijn huidige werkgever, het Engelse Fulham, en zou inmiddels een akkoord hebben bereikt over een driejarig contract.

De inmiddels 28-jarige Tete is bezig aan zijn vierde seizoen bij Fulham, dat de bij Ajax opgeleide back in 2020 wegplukte bij het Franse Olympique Lyonnais. Die club had de veertienvoudig Oranje-international drie jaar eerder overgenomen van de Nederlandse recordkampioen.

Het Turkse Sabah schrijft dat Tete inmiddels zijn jawoord aan de Turkse topclub zou hebben gegeven, al moeten er nog wel enkele 'laatste details' worden besproken. "Als alles goed gaat zullen de handtekeningen op korte termijn gezet worden", weet het Turkse medium te melden.

Straatlengte

Besiktas vierde in 2021 de zestiende - en voorlopig laatste - Turkse landstitel, maar is bezig aan een teleurstellend seizoen. De club uit Istanbul staat met nog zes speelronden voor de boeg vierde in de Süper Lig, met een straatlengte achterstand op stadgenoten en rivalen Galatasaray en Fenerbahçe, die respectievelijk 39 (Gala) en 37 (Fener) punten méér hebben.

Trainerskerkhof

De club versleet deze jaargang bovendien al drie hoofdtrainers: oud-bondscoach Senol Günes sneuvelde in oktober. Diens opvolger (en oud-Fortuna Sittard-speler) Burak Yilmaz hield het vervolgens maar een maandje vol, waarna Giovanni van Bronckhorst veelvuldig werd genoemd als nieuwe trainer. De club koos echter voor de Portugees Fernando Santos, maar die werd afgelopen weekend óók alweer op straat gezet.

