is officieel teruggekeerd bij Ajax. De aanvaller, die in seizoen 2016/17 al voor de Amsterdammers speelde, zocht vlak voor zijn overgang contact met oud-ploeggenoot . Traoré hoopt dat Tete deze zomer eveneens terugkeert naar de Johan Cruijff ArenA.

Traoré zette maandagmiddag zijn handtekening onder een tweejarig contract bij Ajax. De aanvaller, die op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten kan, komt transfervrij over van Villarreal. Traoré kwam in seizoen 2016/17 al uit voor de Amsterdammers. De Burkinees reageert in een YouTube-video op de transfer.

De aanvaller is dolblij met zijn terugkeer. “Er zijn hier nog wat ongedane zaken. Ik ben blij om terug tet zijn en dat af te maken”, zegt Traoré, die doelt op het mislopen van de landstitel en de verloren Europa League-finale tegen Manchester United.

De linkspoot onthult vervolgens dat hij met een oud-ploeggenoot sprak over een terugkeer naar Ajax. “Ik had contact met Kenny Tete voordat ik hierheen kwam. Ik hoop dat een paar van de jongens van toen mijn voorbeeld volgen. Want het is een uitdaging. Ook voor mij. Ajax is de beste club van Nederland”, sluit hij af. Tete speelde tussen 2025 en 2017 in de hoofdmacht van de Amsterdammers en was één seizoen ploeggenoot van Traoré. De rechtsback speelt momenteel bij Fulham.

