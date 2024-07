Ajax troeft concurrentie af en haalt Bertrand Traoré terug naar Amsterdam

is terug bij Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De Burkinees kwam eerder in het seizoen 2016/17 uit voor de hoofdstedelingen, die hem destijds huurden van Chelsea. De aanvaller komt transfervrij over van Villarreal en tekent voor twee seizoenen.

Traoré kwam in zijn vorige periode in Amsterdam 39 keer in actie namens Ajax. Daarin wist hij dertien keer te scoren en leverde hij zes assists af. De multifunctionele aanvaller speelde vervolgens voor Olympique Lyon, Aston Villa en Istanbul Başakşehir, om in januari van dit jaar voor een half jaar bij Villarreal te tekenen.

Technisch directeur Alex Kroes is dolgelukkig met de terugkeer van Traoré. “We zijn heel blij met de komst van Bertrand”, vertelt hij. “Hij had meerdere opties, ook om in Spanje te blijven, maar hij heeft bewust voor Ajax gekozen. In de gesprekken bleek dat hij hongerig is om hier successen te behalen. Dat zijn spelers die wij zoeken. Daarnaast is Bertrand doelgericht, snel en op meerdere posities voorin inzetbaar. Ook is hij gezien zijn ervaring een welkome versterking van de selectie.”

Good to have you back, Bertrand! ⚪️🔴⚪️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 15, 2024

