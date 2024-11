Pijnlijk: Couhaib Driouech mag niet spelen voor Jong Oranje en meldt zich af

werd afgelopen week voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje, maar blijkt niet speelgerechtigd te zijn. Met dat nieuws pakt zijn werkgever PSV maandagochtend uit. Driouech komt daardoor niet in actie voor de ploeg van Michael Reiziger.

Bekend was dat Driouech in het verleden jeugdinterlands heeft gespeeld namens Marokko. De aanvaller zou nu de stap naar Jong Oranje zetten, maar volgens de regels mag de vleugelaanvaller geen wedstrijden spelen voor de ploeg van Reiziger. Dat heeft te maken met het feit dat Driouech in het verleden al bindende wedstrijden heeft gespeeld namens Marokko Onder 23.

"Daardoor is er een formele en bindende overschrijfprocedure nodig is om de vleugelspeler speelgerechtigd te maken voor een Nederlands vertegenwoordigend elftal", legt PSV uit op de website. Driouech kan daardoor nog niet in actie komen en heeft om die reden besloten om zich niet beschikbaar te stellen en terug te keren bij de selectie van Peter Bosz.

Ondertussen is de verwachting dat de KNVB zal werken aan een overschrijfprocedure. De voetbalbond dacht dat de regelgeving nu niet zou tellen omdat Jong Oranje enkel en alleen oefenwedstrijden afwerkt, maar dat blijkt niet zo te zijn.

