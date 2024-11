Zorgen voor PSV: clubs met ‘flink budget’ houden uitblinker in de gaten

PSV moet rekening houden met een vertrek van , zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Verschillende buitenlandse clubs met een aanzienlijk budget zouden de Amerikaan, die de laatste weken uitblinkt, op de voet volgen.

Pepi krijgt de afgelopen weken steeds vaker de kans van Peter Bosz. De jonge spits, die het voorheen door de aanwezigheid van een fitte Luuk de Jong vooral met invalbeurten moest doen, kreeg sinds eind september al drie keer een basisplaats bij PSV. In die drie wedstrijden wist hij vijf keer te scoren, wat ook buitenlandse clubs niet is ontgaan.

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn er meerdere buitenlandse clubs met een ‘flink budget’ die Pepi nauwlettend in de gaten houden. De Amerikaan heeft relatief weinig minuten nodig om te scoren, terwijl ook zijn leeftijd van 21 ervoor zorgt dat er nog voldoende rek in zit. Daarnaast heeft hij bijna anderhalf jaar zonder te klagen op de bank gezeten, wat aantoont dat hij ook op mentaal gebied sterk is.

Hoewel Pepi een contract tot medio 2028 heeft, is een vertrek in de winter niet uitgesloten. Toch lijkt het er volgens de krant op dit moment op dat PSV de selectie intact gaat kunnen houden in januari, hoewel dat in werkelijkheid nog maar moet blijken. Bij de contractverlenging van Joey Veerman gaf technisch directeur Earnest Stewart al aan dat de koploper van plan is de goede spelers zoveel mogelijk te behouden.

