Van Hooijdonk beklaagt zich: ‘Zo’n onzin, het is november’

Pierre van Hooijdonk is blij dat er nog spelers zijn die niet klagen over de wedstrijdkalender. In een interview na de wedstrijd tussen NAC Breda en PSV (0-3) gaf aan blij te zijn dat hij drie keer in de week kan spelen. Volgens Van Hooijdonk is het argument over het drukke speelschema op dit moment in het seizoen ‘onzin’.

Na een zwakke wedstrijd vorige week op bezoek bij Ajax, wist Saibari zowel dinsdag tegen Girona als zaterdag tegen NAC goed spel op de mat te leggen. Na afloop van de wedstrijd in Breda geeft hij in gesprek met de NOS aan blij te zijn dat hij de nederlaag tegen Ajax snel van zich af kon spelen. “Als je een slechte wedstrijd speelt, moet je dit vergeten en doorgaan”, geeft de Marokkaan aan over het spelen van drie duels in een week.

“Ik vind het al lekker dat hij eens een keer niet zeurt over veel wedstrijden”, spreekt Van Hooijdonk zijn dank uit in Studio Voetbal. “Ik vind het ook zulke onzin, we zitten in november.” Presentator Sjoerd van Ramshorst stelt dat Peter Bosz ook heeft aangegeven het onzin te vinden, dus dat zijn spelers daar mogelijk ook door worden beïnvloed.

Vroeger net zo veel wedstrijden

Van Hooijdonk geeft Bosz daarin helemaal gelijk. “Tot aan november worden er net zo veel wedstrijden gespeeld in de Nederlandse competitie als veertig jaar terug”, legt hij uit. “Er zijn een aantal Europese wedstrijden bijgekomen. Ze hebben nu vier wedstrijden gespeeld. Ik heb even teruggekeken, in 2001 zaten ze al op zes wedstrijden. Toen heb ik er nooit iemand over horen klagen.”

