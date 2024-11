Hans Kraay junior trekt duidelijke conclusie na training Oranje

Hans Kraay junior verwacht dat zaterdagavond ‘gewoon’ zijn opwachting kan gaan maken bij het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije. De verslaggever van ESPN heeft De Jong dinsdagavond zien trainen in Zeist en er zou de middenvelder van FC Barcelona, ondanks het feit dat hij twee dagen geleden nog geblesseerd uitviel, ‘helemaal niks meer mankeren’.

De Jong verscheen zondagavond in de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Real Sociedad weliswaar aan de aftrap, maar keerde na de rust niet meer terug binnen de lijnen. Hij had in de slotfase van de eerste helft een tik tegen een scheen gekregen en werd uit voorzorg naar de kant gehaald. Er stond desondanks een vraagteken achter zijn deelname aan de interlands van het Nederlands elftal tegen Hongarije en Bosnië-Herzegovina. Ronald Koeman nam de twijfels maandagavond op zijn persconferentie echter al voor het grootste deel weg en Kraay jr. deed er na de training van Oranje nog een schepje bovenop.

“Wij hebben eventjes gekeken bij het Nederlands elftal, dat om 17.00 uur begon met de training. We, niet alleen Sjoerd (Mossou, red.) en ik, waren natuurlijk zeer benieuwd naar de gesteldheid van Frenkie de Jong”, zo sprak Kraay jr. in het programma Voetbalpraat op ESPN. De conclusie is duidelijk. “Als een hinde. Hij liep als een hinde over het veld, mankeert helemaal niks meer. Hij is dus klaar om te starten. Dat kunnen wij met z’n tweeën volmondig beamen”, aldus de verslaggever, die inderdaad bijval krijgt van Sjoerd Mossou. “Ja, we hebben het gecheckt. Fris en fruitig was hij”, zo klinkt het. Kraay jr. voegt er nog ‘gretig’ en ‘vrolijk’ aan toe. “En we zagen dat hij ook nog kon dribbelen. Paar dribbeloefeningen, het zat er allemaal nog in.”

Rentree De Jong aanstaande

De Jong liep in april van dit jaar een enkelblessure op. Die hield hem niet alleen in het restant van het seizoen van FC Barcelona aan de kant, maar ook tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Jong moest de eerste maanden van de huidige jaargang eveneens aan zich voorbij laten gaan. Daardoor dateert zijn laatste interland van ruim een jaar geleden. De Jong kwam op 10 september 2023 voor het laatst in actie voor Oranje. Hij deed toen negentig minuten mee in de uitwedstrijd tegen Ierland (1-2 winst). De formatie van bondscoach Ronald Koeman speelt zaterdag tegen Hongarije. Een paar dagen later staat het uitduel met Bosnië-Herzegovina op het programma.

