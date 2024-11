‘Real Madrid dicht bij enorme dubbelslag, zorgen voor Slot’

Real Madrid is dicht bij de transfervrije komst van en , zo weet Relevo. Beide vleugelverdedigers lopen komende zomer uit hun contract bij respectievelijk Bayern München en Liverpool.

Door de vele blessures in de achterhoede bij Real Madrid is de Champions League-winnaar naarstig op zoek naar defensieve versterkingen. Toch twijfelt de club eraan of er in januari grof geïnvesteerd moet worden in de selectie van Carlo Ancelotti. In de wandelgangen worden de namen van Aymeric Laporte en Castello Lukeba genoemd als versterkingen, zouden beide spelers flink wat geld moeten kosten.

In plaats daarvan lijkt Real Madrid zich te richten op twee spelers die komende zomer transfervrij zijn: Alexander-Arnold en Davies. Eerstgenoemde heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij Liverpool, dat de verbintenis graag zou verlengen. Toch lijkt een vertrek uit Engeland realistisch, aangezien Real Madrid volgens Relevo het volgende seizoen al plant met de rechtsback in gedachten. Een tussentijdse transfer zou hij niet voor open staan. Het vertrek van Alexander-Arnold zou een flinke aderlating zijn voor Arne Slot, onder wie de Engelsman de onbetwiste nummer één is.

Voor de linkerkant van de verdediging denkt Real helemaal niet na over versterkingen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ook Davies komende zomer naar het Santiago Bernabéu komt. De Canadees beschikt bij Bayern over een aflopend contract. Net als met Alexander-Arnold houdt de clubleiding er al rekening mee dat Ancelotti komend seizoen kan beschikken over de linksback.

