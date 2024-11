EK-winnaar bereid Real Madrid te hulp te schieten in defensieve blessurecrisis

Real Madrid zit naarstig verlegen om een extra centrale verdediger nu een zware blessure heeft opgelopen. , speler van het Saudische Al-Nassr en afgelopen zomer nog basisspeler in de ploeg van Spanje die de Europese titel veroverde op het EK in Duitsland, staat ervoor open om De Koninklijke te hulp te schieten.

Real zag afgelopen zomer aanvoerder Nacho vertrekken naar Saudi-Arabië, waar de verdediger tekende bij Al-Qadisiya. De regerend kampioen van Spanje én houder van de Champions League had in zijn plaats graag Leny Yoro overgenomen van LOSC Lille, maar het Franse toptalent werd door Manchester United voor de neus van Real weggeplukt. Militão scheurde afgelopen weekend zijn voorste kruisband in het competitieduel met Osasuna en ligt er naar verwachting minimaal negen maanden uit. Omdat David Alaba nog altijd niet hersteld is van zijn kruisbandblessure, heeft trainer Carlo Ancelotti met Antonio Rüdiger nog maar één ervaren centrale verdediger tot zijn beschikking.

LEES OOK: Horrorblessure bij Real Madrid: ploeggenoot Lucas Vázquez reageert geschokt

Laporte staat niet afwijzend tegenover een mogelijke toenadering: "Een telefoontje uit Madrid? Klinkt goed", zegt de 30-jarige verdediger tegenover El Larguero. "Ik zou zeker luisteren. Je kijkt natuurlijk niet neer op clubs als Real Madrid", aldus Laporte. De verdediger speelde in Spanje voor Athletic Club uit Bilbao en verkaste in de winterstop van het seizoen 2017/18 voor 65 miljoen euro naar Manchester City. Nadat hij met die club in 2023 de Champions League had gewonnen, trok Laporte naar Saudi-Arabië, waar Al-Nassr een transfersom van 27,5 miljoen euro voor hem overhad. Afgelopen zomer gingen al geruchten dat Laporte niet geheel gelukkig is bij de werkgever van Cristiano Ronaldo en graag zou terugkeren naar Europa.

Spaanse media: Sergio Ramos biedt zichzelf aan bij Real Madrid

Volgens El Chiringuito heeft Sergio Ramos zichzelf aangeboden bij de clubleiding van Real Madrid. De 38-jarige centrale verdediger speelde tussen 2005 en 2021 voor De Koninklijke en won in die periode onder meer vier keer de Champions League. Ramos vertrok afgelopen zomer transfervrij bij zijn andere oude liefde Sevilla en zit sindsdien zonder club, ondanks een poging van Memphis Depay om de verdediger te overtuigen voor een Braziliaans avontuur bij Corinthians te kiezen. Real zou het aanbod van Ramos echter vriendelijk doch beslist hebben afgewezen.

