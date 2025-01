Te Kloese noemt drie Feyenoord-spelers die stap hogerop moeten maken: 'Gezond voor ons en het Nederlands voebal'

Dennis te Kloese noemt in de podcast Kick-Off van de De Telegraaf drie spelers van Feyenoord die in zijn ogen klaar zijn voor een stap hogerop. Volgens de algemeen directeur van de Rotterdammers zou het zowel voor de spelers als voor de club 'gezond' zijn als , en komende zomer een fraaie transfer gaan maken.

De toekomst van Hancko is de laatste weken volop onderwerp van gesprek in de media. Juventus zou de Slowaakse verdediger dolgraag aan de selectie toevoegen, nadat Atlético Madrid afgelopen zomer al voor hem in de markt was. Giménez stond in de zomermaanden op zijn beurt in de warme belangstelling van Nottingham Forest.

Te Kloese vertelt over de Mexicaanse spits: "Hij heeft wel wat gesprekken met die club gevoerd, en met een andere club ook trouwens. Daar hebben wij hem toestemming voor gegeven. Daar kreeg hij ook niet zo'n heel warm gevoel bij, uiteindelijk. Hij zou een beetje een aanvulling op de selectie worden, het is voor zo'n jongen natuurlijk leuker om te horen dat je nummer één bent." Dat is wél precies wat Giménez van Te Kloese te horen kreeg: "Toen begon hij zelf een beetje te twijfelen. Ik zei: Je bent hier in ieder geval, als je fit bent, altijd de nummer één. En als je weer goed gaat spelen dan komen er wel clubs en gaan we je er ook bij helpen." Giménez raakte eind september geblesseerd en stond daardoor twee maanden buitenspel, maar kwam sinds zijn rentree alweer zes keer tot scoren in zeven wedstrijden.

Te Kloese zou het dan ook logisch vinden als Giménez, maar ook zijn twee teamgenoten, bijvoorbeeld komende zomer alsnog de deur achter zich dicht zou trekken. "Het is wel zo dat een aantal jongens die een tijdje bij Feyenoord zitten ook wel weer een stap moeten gaan maken. Dat is gezond voor ons en dat is gezond voor het Nederlands voetbal. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Santiago, misschien Quinten, Dávid ook wel. Ik denk wel dat een aantal spelers daaraan toe is", zegt de algemeen directeur. Hij zou er echter zeker niet rouwig om zijn als één of meerdere van bovengenoemd trio ook in het seizoen 2025/26 speler van Feyenoord blijft: "Aan de andere kant: het hoeft niet. We hebben ze niet voor niets voor langere periode vastgelegd", aldus Te Kloese.

