Oranje-international denkt niet aan terugkeer bij Feyenoord

is niet van plan terug te keren in Nederland als speler, zo stelt hij in gesprek met ESPN. De middenvelder is niet blij met de manier waarop men in Nederland over oudere spelers spreekt. Zelfs als Feyenoord aanklopt, wil hij niet terugkeren.

De Roon doorliep tussen 2000 en 2006 de jeugdopleiding van Feyenoord, alvorens hij vertrok naar Sparta Rotterdam. Sinds 2017 speelt de 42-voudig international bij Atalanta, wat hij helemaal als zijn thuis ziet. Hoewel De Roon nog altijd een duidelijk zwak heeft voor Feyenoord, zou hij niet overwegen terug te keren naar Nederland als de Rotterdammers hem zouden benaderen.

LEES OOK: ‘Feyenoord mengt zich in strijd om jonge Chelsea-middenvelder’

Artikel gaat verder onder video

“Nee, maar Nederland trekt me sowieso niet zo”, geeft De Roon aan in gesprek met ESPN wanneer hem wordt gevraagd of Feyenoord hem zou laten twijfelen. Dat heeft volgens de middenvelder te maken met de manier waarop meerdere Nederlandse spelers zijn teruggekeerd in de Eredivisie. “De manier waarop ze dan behandeld zijn, vind ik niet altijd even netjes.”

LEES OOK: ‘Van Persie informeert bij Feyenoord naar nieuwe huurdeal’

Meer respect voor oudere spelers in Italië

Wat dat betreft, vindt de 33-jarige middenvelder dat hij in Italië beter af is. “Hier is net wat meer respect voor de oudere speler. Ze kijken meer naar wat iemand heeft betekend of wat voor rol die nog heeft”, licht De Roon dat toe. Dat zorgt ervoor dat hij erg gelukkig is bij Atalanta. “De kans is groot dat ik mijn carrière hier in Bergamo zal afsluiten.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Marten de Roon ziet zichzelf niet snel terugkeren in de Eredivisie. 🔙



"Oudere spelers niet altijd netjes behandeld" — ESPN NL (@ESPNnl) December 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk ziet na een half uur iets opvallends gebeuren bij Feyenoord: 'Dat zegt mij genoeg'

Pierre van Hooijdonk was al snel overtuigd van de kwaliteiten van een zomeraanwinst van Feyenoord.