Pierre van Hooijdonk ziet na een half uur iets opvallends gebeuren bij Feyenoord: 'Dat zegt mij genoeg'

heeft niet veel tijd nodig gehad om Pierre van Hooijdonk te overtuigen van zijn kwaliteiten. De middenvelder maakte pas laat in de zomerse transferwindow de overstap van Rode Ster Belgrado naar Feyenoord, maar speelde zich snel in het elftal van trainer Brian Priske en is er inmiddels niet meer uit weg te denken. Volgens Van Hooijdonk stak Hwang er in de eerste seizoenshelft bovenuit bij Feyenoord.

De Rotterdammers beleefden een druk slot van de zomerse transferwindow. De gewenste komst van een extra buitenspeler bleef uit, maar in de persoon van Hwang arriveerde er nog wel een controlerende middenvelder in De Kuip. Feyenoord had zeven miljoen euro over voor de komst van de Zuid-Koreaan, die in het afgelopen seizoen indruk had gemaakt bij Rode Ster Belgrado. Na periodes bij Roebin Kazan, Olympiakos en Rode Ster Belgrado werd Feyenoord zijn vierde club in Europa. Hwang had echter niet veel tijd nodig om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en teamgenoten, zo zag Van Hooijdonk.

“Na één training tegen Bayer Leverkusen in de basis gezicht en die kreeg na een half uur alle ballen aangespeeld van de hele achterhoede Dat zegt mij genoeg. Dat iedereen zijn kwaliteiten gelijk heeft herkend”, zo vertelt Van Hooijdonk op de website van de NOS. Hwang maakte in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de Champions League zijn debuut voor Feyenoord. Hoewel de ploeg van Priske in de eerste helft bij vlagen omver werd geblazen en uiteindelijk met 0-4 verloor, liet Hwang meteen een goede indruk achter op het Rotterdamse middenveld. “Dat heeft hij ook bewezen. Met Hwang had Feyenoord misschien ook van PSV verloren, maar dat hij superbelangrijk is, moge duidelijk zijn”, aldus Van Hooijdonk.

De Zuid-Koreaan viel op het laatste moment af voor de kraker tegen PSV. Zonder Hwang kreeg Feyenoord in de eerste helft geen moment grip op het middenveld en keek het al snel tegen een 2-0 achterstand aan. De Rotterdammers toonden na de rust enigszins tekenen van herstel, maar lieten kansen op de aansluitingstreffer liggen en gingen er uiteindelijk met 3-0 af. Volgens Theo Janssen was het gemis van Hwang zichtbaar in Eindhoven. “Hwang is dé speler van Feyenoord. Met Quinten Timber vormt hij een goed duo. Ze vullen elkaar goed aan en maken elkaar beter. Tegen PSV zag je dat Timber zonder Hwang meer moeite heeft”, zo stelt Janssen.

Van der Vaart ziet iemand anders uitblinken bij Feyenoord

Waar Van Hooijdonk en Janssen Hwang dus aanwijzen als beste speler bij Feyenoord in de eerste seizoenshelft, daar kiest Rafael van der Vaart voor Anis Hadj Moussa. De dribbelaar was in de tweede helft van het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij het dolende Vitesse en bekroonde zijn goede optredens in Arnhem met een transfer naar Feyenoord. Hij begon moeizaam in Rotterdam, maar heeft inmiddels ook de harten van het Feyenoord-publiek veroverd. “Hadj Moussa is natuurlijk dé revelatie. Hij moest zich heel even aanpassen, maar nu loopt ‘ie erbij alsof ‘ie er al jaren loopt”, zo is Van der Vaart lovend. “Dat hij eerder weinig rendement had… Tsja, ik zit gewoon naar een hele leuke speler te kijken. Eentje waarvoor mensen naar het stadion komen.”

Hadj Moussa kwam tot op heden negentien keer in actie voor Feyenoord. Hij was zes keer trefzeker, drie doelpunten maakte hij in de Champions League.

