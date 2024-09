Van Hooijdonk en Drenthe zien ondanks vernedering één uitblinker bij Feyenoord

Met een 0-4 nederlaag tegen Bayer Leverkusen beleefde geen prettig debuut bij Feyenoord, maar tot op zekere hoogte wist de middenvelder zich te onttrekken aan de malaise. De analisten van Ziggo Sport én trainer Brian Priske zijn erg te spreken over zijn optreden.

“Wat ik wel mooi vond: naarmate de wedstrijd vorderde, werd hij veel vaker aangespeeld”, zag analist Pierre van Hooijdonk. “Het is meestal een goed teken als je als nieuweling kort bij een club bent en de spelers je al gaan voeden. Dan weten ze dat ze de bal niet bij een blinde inleveren.”

Royston Drenthe zag Hwang ook zijn ploeggenoten coachen. “Het doet me sowieso goed dat hij al z’n verantwoordelijkheid neemt. Hij heeft de leeftijd daar ook voor. Hij weet waarvoor hij is gekomen. Hij komt in het interview ook hartstikke volwassen over. Het zijn lichtpuntjes waar ik blij mee ben.”

Trainer Priske vindt de lofzang terecht voor de van Rode Ster Belgrado overgekomen Zuid-Koreaan. “Hij speelde zeker een goede wedstrijd. Hij deed enorm z’n best. Hij heeft weinig getraind, maar speelde zeker in de tweede helft uitstekend. We wisten al meteen dat hij de kwaliteiten had. Hij heeft ervaring in de Champions League en in competities wereldwijd.”

