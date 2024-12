Hwang wist op dramatische avond zeker dat Feyenoord 'de juiste keuze' voor hem was

is in korte tijd uitgegroeid tot een bepalende gezicht op het middenveld van Feyenoord. De 28-jarige Zuid-Koreaan kwam afgelopen zomer over van Rode Ster Belgrado en wist naar eigen zeggen op 19 september, toen de Rotterdammers tijdens de eerste speelronde van de Champions League met 0-4 ten onder gingen tegen Bayer Leverkusen, zeker dat Feyenoord de juiste keuze voor hem was.

De transfer van Hwang naar Feyenoord werd pas op 2 september, deadline day, beklonken. Eenmaal speelgerechtigd maakte het publiek in De Kuip dik twee weken later voor het eerst kennis met de aankoop van zeven miljoen euro. De Duitse kampioen Leverkusen was in Rotterdam-Zuid echter veel te sterk voor een nog zoekend Feyenoord en won door twee goals van Florian Wirtz, eentje van Alejandro Gimaldo en een eigen doelpunt van doelman Timon Wellenreuther met 0-4. Alle vier de treffers vielen in het eerste bedrijf.

In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft Hwang aan dat hij behoorlijk nerveus aan de aftrap stond: "Ik was er ook maar net of ik stond al in de basis tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Ja, ook toen was ik nerveus. Zoals ik dat altijd wel ben voor wedstrijden, ik denk ook dat dat goed is. Maar ik was niet bang dat ik een slechte indruk zou achterlaten. Ik moest min of meer mandekking spelen op Florian Wirtz, een geweldige speler. Maar gek genoeg voelde ik vanaf het allereerste moment van echt iedereen steun en support", zegt de middenvelder.

Hwang onder de indruk van Het Legioen: 'Dat doet iets met spelers'

Hoewel het resultaat behoorlijk tegenviel, was Hwang er na afloop van de grote nederlaag wel volledig van overtuigd dat hij met Feyenoord de juiste keuze had gemaakt: "Wat vooral bij mij is blijven hangen is dat onze supporters tijdens de wedstrijd steun bleven geven", zegt de Zuid-Koreaan. "Toen dacht ik: ik heb de juiste keuze gemaakt. In die fase vielen de resultaten tegen en een 0-4 verlies is niet niks, maar ze bleven achter ons staan. Dat doet iets met spelers", legt Hwang uit. De middenvelder is vanuit zijn verleden wel gewend voor een fanatieke aanhang te spelen: "Olympiakos Piraeus en Rode Ster Belgrado hebben ook een grote supportersschare. Met Rode Ster speelden we net als met Feyenoord in het Etihad tegen Manchester City. Ook zij overheersten verbaal de Engelse fans. Prachtig om dat twee keer te ervaren", aldus Hwang.

