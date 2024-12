Priske reageert op Hancko-geruchten: 'Dan moet Feyenoord hem waarschijnlijk verkopen'

Feyenoord-trainer Brian Priske gaat op de persconferentie waarin vooruitgeblikt wordt op de Eredivisie-topper bij PSV in op de recente transfergeruchten rond zijn elftal. wordt volop in verband gebracht met Feyenoord, terwijl de vader van spits deze week de media haalde met een uitspraak over de toekomst van zijn zoon.

Hancko (27) is bezig aan zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst en was afgelopen zomer al veelvuldig onderwerp van gesprek. Atlético Madrid had de Slowaak graag naar Spanje willen halen, maar tot een akkoord kwam het uiteindelijk niet. Onder Priske, die de naar Liverpool vertrokken Arne Slot afgelopen zomer opvolgde, is Hancko andermaal een bepalende factor in het elftal van Feyenoord. Tegelijkertijd sprak Christian Giménez in de Mexicaanse media uit dat het plan zou zijn dat zijn zoon komende winter alsnog een transfer gaat maken.

Tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag wordt het gesprek op de recente ontwikkelingen gebracht. "Er zijn heel veel serieuze geruchten rond Feyenoord", wordt Priske voorgehouden, waarop de Deense trainer eerst met een kwinkslag reageert: "Serieus?", om vervolgens alsnog met een antwoord te komen. "Ik heb geen idee, geruchten zijn geruchten en die horen bij het voetbal. Mij is niet verteld dat we een concreet bod hebben ontvangen. Ik heb wel wat opgevangen, maar ik focus me daar niet op. Het zijn geruchten, dat is het mooie aan deze business. Er is zoveel interesse en zoveel onderwerpen die je over voetbal kunt bespreken, een daarvan is transfers, vooral als de markt snel weer open gaat. Ik focus me op de spelers die ik heb en ik weet zeker dat we ook na de Kerst een heel sterk team zullen hebben."

Vervolgens wordt doorgegaan op de situatie van Hancko. Priske krijgt de vraag of Feyenoord überhaupt medewerking wil verlenen aan een winterse overstap naar Juventus. "Ik begrijp je vraag", reageert de trainer. "Maar die is heel moeilijk te beantwoorden. Helaas zitten we bij een club, in een land en een competitie, waarbij er grotere clubs en competities boven ons staan. Spelers dromen ervan om een volgende stap te zetten, hoewel we een hele goede club zijn die in een hele goede competitie én in de Champions League speelt. Maar er is altijd een extra stap om te zetten. De ambitie van de Feyenoord is om het best mogelijke elftal te hebben na januari, Dávid is absoluut een sleutelspeler voor onze ambitie om de top-twee te halen en het in het nieuwe jaar goed te doen in de Champions League. Maar als een grotere club komt uit een grotere competitie die aan onze vraagprijs wil voldoen, dan zullen we hem waarschijnlijk moeten verkopen. Dat is part of life als je bij Feyenoord zit en hoort bij onze plek in de voedselketen. Maar als je het mij simpel vraagt: nee, natuurlijk willen we Dávid Hancko niet verkopen. Hij is een topspeler voor ons, dat laat hij al tweeënhalf seizoen zien", aldus Priske.

