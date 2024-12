Quinten Timber trekt vlak voor clash met PSV uiterst pijnlijke conclusie

vindt het niet realistisch om te zeggen dat Feyenoord meedoet om de landstitel, zo heeft de aanvoerder van de Rotterdamse club aangegeven in een uitgebreid interview met Voetbal International. Het verschil was in het begin van het seizoen al duidelijk, vindt Timber.

Vlak voor de clash tussen PSV en Feyenoord publiceert Voetbal International een uitgebreid interview met onder andere Timber. "Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de zomer bij Feyenoord, met de trainerswissel en veel spelers die zijn vertrokken en gekomen", begint Timber, die het daarom ook niet logisch acht om te stellen dat Feyenoord titelkandidaat is: "Het is niet realistisch om te zeggen dat wij meedoen om de landstitel. Dat willen we natuurlijk wel, maar PSV is tot dit moment de betere. Dat kon je al aan het begin van het seizoen zien."

In het begin van het seizoen verloor Feyenoord de nodige punten in wedstrijden waarin dat onnodig was, zoals in de eigen Kuip tegen Willem II. PSV deed dat niet, waardoor het verschil in punten nu zeven punten bedraagt: "We hoorden wedstrijden gewoon te winnen, maar voelde ik in het veld dat we elkaar als spelers nog niet goed genoeg kenden, dat we niet goed genoeg op elkaar waren ingespeeld, waardoor we onnodig puntenverlies leden. Zoals FC Groningen-uit, waar we een 0-2 voorsprong weggaven."

Inmiddels is dat veranderd. Door het puntverlies van PSV bij SC Heerenveen zou Feyenoord het verschil met de koploper van de Eredivisie kunnen verkleinen tot vier punten. Daarvoor moeten de Rotterdammers wel een goed niveau halen, maar dat hebben ze dit seizoen vaker laten zien: "Tegen Benfica en Manchester City hebben we laten zien dat we een goed team hebben, maar dat het ook gewoon tijd nodig heeft", besluit een realistische Timber.

