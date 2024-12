Verhuizing KNVB nabij: locatie op vijf kilometer van topclub dient zich aan

Rotterdam en Barendrecht hopen samen de nieuwe thuisbasis van de KNVB te kunnen worden, zo meldt het Algemeen Dagblad. De gemeentes willen de voetbalbond huisvesten in het Zuidelijk Randpark, op de grens tussen Barendrecht en Rotterdam-Zuid. Deze mogelijke locatie voor de KNVB bevindt zich op zo’n vijf kilometer van de thuishaven van Feyenoord.

Eind oktober maakte de KNVB bekend dat een vertrek uit Zeist zeer waarschijnlijk is. De gemeente in provincie Utrecht is al sinds september 1965 de thuisbasis van de Nederlandse bond, maar daar lijkt spoedig een einde aan te komen. De KNVB wil zijn campus namelijk gaan uitbreiden, maar dat lijkt niet mogelijk te zijn op de locatie in Zeist. In eerste instantie hoopte de bond dat te kunnen doen door het kappen van een bos te compenseren met een nieuw bos, maar de aangeschafte grond viel buiten de grenzen voor de compensatie.

De KNVB is daarom op zoek naar een nieuwe thuisbasis, die het kan vinden in Rotterdam en Barendrecht. “We zijn sportstad nummer één van Nederland”, legt de Rotterdamse sportwethouder Faouzi Achbar de keuze uit aan de krant. “Als je dan ook nog de KNVB binnenhaalt, dan word je een wereldsportstad.” Daarnaast kan de KNVB ook zorgen voor groei voor hotels en congrescentra, maar ook zorg en onderwijs profiteren er volgens hem van.

In eerste instantie wilde Barendrecht een asielzoekerscentrum neerzetten op de 98 hectare grond, maar dat zag Rotterdam niet zitten. “Een azc maakt gebruik van faciliteiten, de komst van de KNVB zou juist een enorme impuls zijn voor Rotterdam-Zuid”, gaat Achbar verder. De KNVB zou op zoek zijn naar een gebied van twintig hectare, waardoor de grond ook voor andere zaken kan worden gebruikt.

KNVB zet spoedig volgende stap in proces

Gemeentes hebben nog tot 31 december de tijd om zich aan te melden als mogelijke nieuwe locatie voor de KNVB. Daarna zal de voetbalbond met vijf gemeentes in gesprek gaan over een eventuele verhuizing. Volgens Achbar is de kans dat er voor Rotterdam wordt gekozen ‘reëel’. Mocht het toch mogelijk zijn om in Zeist uit te breiden, is de kans ook aanwezig dat de KNVB op de huidige locatie blijft.

